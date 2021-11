Em “O meu corpo”, Emily Ratajkowski também quer ser respeitada pelas suas ideias

Modelo e actriz norte-americana ficou famosa quando apareceu no videoclip para a canção Blurred Lines , de Robin Thicke. Em 2021, veio a público dizer que tinha sido assediada nessas mesmas gravações. Agora, lançou um livro em que fala sobre este e outros episódios que a fizeram reflectir sobre a importância do seu próprio corpo.

Ao contrário do que seria de esperar, a capa do livro O meu corpo, de Emily Ratajkowski tem só letras com cores claras e uma fonte sóbria. Não há fotos da actriz e modelo, que ganhou popularidade depois de ter aparecido em topless no videoclip da música Blurred Lines de Robin Thicke. Mais tarde, apareceu em Gone Girl, o filme de David Fincher, e lançou uma linha de fatos de banho que promoveu junto dos seus 28 milhões de seguidores no Instagram.