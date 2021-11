No aconchego das montanhas portuguesas nasceram as camisolas Projeto Serra

João, Ricardo e Tiago cresceram no meio da natureza — a culpa, apontam, é de um “escutismo intrínseco” que os acompanha desde os seis anos de idade —, entre caminhadas a rasgar as paisagens, pausas retemperadoras nas clareiras das florestas e acampamentos pousados sob céus estrelados. “Somos da terra”, sorriem os primos de idades muito próximas, geração dos inícios dos anos de 1990. “Somos das mãos sujas de resina depois de um abraço às árvores, do rosto empoeirado da terra seca e dos pés a gritar por descanso.” Cresceram a respeitar a natureza, a fazer nós e amarrações e a costurar botões. E agora pegaram nisso tudo e criaram o Projeto Serra, uma marca 100% portuguesa de roupa de outwear que se estreia com quatro camisolas: Soajo, Freita, Estrela e Pico.