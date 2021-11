Harry Kane e Lewandowski brilham em noite sem apurados para o Qatar

Com apenas uma jornada para concluir a fase de qualificação europeia, a Itália, campeã da Europa, e a Inglaterra, finalista vencido do Euro 2020, deram esta sexta-feira mais um passo para poderem juntar-se aos primeiros quatro países apurados para a fase final do Campeonato do Mundo do Qatar 2022.

Depois de Alemanha, Dinamarca, Qatar e Brasil terem já assegurado presença no próximo Mundial, italianos e ingleses cumpriram a primeira parte do grande objectivo, chegando ao último jogo em condições de confirmarem o apuramento, ainda que a Itália disponha de uma margem muito ténue face ao empate (1-1) cedido frente à Suíça, em Roma.

Empatados com os transalpinos na liderança do Grupo C, os helvéticos detonaram uma bomba a abrir, com Widmer (11’) a provocar uma forte onda de choque que os italianos só absorveram a caminho do intervalo, com Di Lorenzo (36’) a igualar.

Os italianos teriam mesmo ao cair do pano ocasião soberana para resolverem o encontro e a qualificação. Mas na conversão do penálti que o VAR não deixou passar em claro — cometido por Ulisses Garcia sobre Berardi (89’) — Jorginho atirou por cima da barra, o que obriga a Itália a alcançar, no mínimo, na Irlanda do Norte, o mesmo resultado que a Suíça obtiver frente à Bulgária, existindo nesta altura uma vantagem de dois golos para os campeões da Europa.

O penálti falhado acabou por funcionar como um murro no estômago dos italianos, que só não saíram derrotados porque Zeqiri (90+3’) não aproveitou uma trapalhada de Donnarumma, falhando o remate com a baliza completamente à sua mercê.

Sem dramas, em Wembley, a selecção dos “três leões” não deu a mínima hipótese a uma Albânia que ainda aspirava ao play-off. Harry Kane, com um hat-trick na primeira parte, encarregou-se de enterrar bem fundo esse sonho, rapidamente transformado em pesadelo, num fosso de cinco golos sem resposta ao intervalo.

Depois, os britânicos fecharam a torneira e com a substituição de Kane os golos ficaram reservados para a última ronda. Até porque, apesar de tudo, a Inglaterra só poderá festejar na segunda-feira, em São Marino, caso preserve a vantagem de que dispõe sobre a Polónia, de três pontos.

Tudo porque os polacos também venceram, adiando a questão do primeiro lugar, atendendo aos critérios de desempate que definem como primeira triagem a diferença de golos, seguida do número de golos marcados e só depois o confronto directo, tendo os ingleses vantagem em toda a linha.

Depois da Escócia (Grupo F) ter garantido, na Moldávia, no primeiro jogo da ronda — com um triunfo por 0-2 — um lugar no play-off de apuramento para a fase final do Mundial, também a Polónia de Paulo Sousa carimbou a possibilidade de discutir uma vaga no Qatar através do segundo lugar no Grupo I, caso se confirme o primeiro lugar dos Ingleses.

Em Andorra, a equipa orientada pelo português triunfou por 1-4, mas teve a tarefa simplificada pela expulsão de Fernández logo aos 20 segundos de jogo. Uma agressão ao central Glik reduziu a cinzas quaisquer ambições da formação de Andorra. Lewandoski (5’) e Józwiak (11’) encarregar-se-iam de sublinhar a diferença entre as duas selecções, sentenciando uma partida que ainda teve uma tentativa de reacção por parte dos andorranos, a reduzirem de livre (45’) por Vales... para, de imediato, sofrerem o terceiro golo (de Milik) antes do intervalo. Para dissipar quaisquer dúvidas relativamente a uma possível discussão do segundo lugar do grupo, a Albânia era cilindrada em Inglaterra e Lewandowski (73’) bisava e fechava as contas.

Antes, já a Escócia havia dado o passo que faltava para garantir o play-off, com Nathan Patterson (38') e Ché Adams (65') a marcaram os golos dos escoceses (tiveram outros dois golos anulados, ambos a Adams).

O guarda-redes Craig Gordan ainda defendeu uma grande penalidade de Vadim Rata (83'), evitando um final de encontro mais atribulado.

A Escócia confirmava o segundo lugar, depois de a Dinamarca — que recebeu e bateu as Ilhas Feroé por 3-1 — já ter garantido o apuramento para o Qatar, juntamente com Alemanha, Qatar (enquanto país anfitrião) e Brasil, qualificado a cinco rondas do fim na madrugada anterior, após vitória (1-0) sobre a Colômbia. A Dinamarca sofreu o primeiro golo nesta qualificação e superou os Países Baixos, que detinham o ataque mais concretizador, podendo os neeelandeses responder este sábado frente a Montenegro, jogo que pode garantir o apuramento.

Ainda este sábado, França e Bélgica podem também carimbar o passaporte para o Qatar, assim vençam os respectivos compromissos ante o Cazaquistão e a Estónia, ambos na condição de visitados.