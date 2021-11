João Carlos Silva inventa a utopia num laboratório atlântico

Pode um homem mudar o mundo? É difícil ou improvável, mas João Carlos Silva passa o tempo a tentar. Aquele que para sempre será conhecido como o apresentador do programa televisivo Na Roça com os Tachos inventou um verbo para a utopia e anda sempre a conjugá-lo na primeira pessoa do singular ou do plural. Mais do que tentar o impossível, o ‘eu utopio’ será mais um avançar por terrenos nunca antes caminhados em São Tomé e Príncipe.