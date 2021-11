O festival Música Viva propôs um concerto dos magníficos Neue Vocalsolisten, mostrando as infinitas possibilidades da voz na criação musical contemporânea.

No dia 11 de Novembro a sala do O'Culto da Ajuda, na Travessa das Zebras, em Belém, encheu para ouvir os Neue Vocalsolisten, septeto vocal que há várias décadas dedica a sua actividade à nova música vocal em formato de câmara. Um concerto integrado no festival de música contemporânea Música Viva.