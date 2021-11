Encerramento da COP26 adiado para este sábado

Os risos que recebiam a insistência do presidente da COP26, Alok Sharma, em concluir os trabalhos na sexta-feira, no horário previsto para o fim da cimeira do clima, tinham razão de ser. Depois de apresentar uma segunda versão dos documentos finais do encontro, o plenário que decorreu durante a tarde foi esclarecedor quanto à quantidade de matérias que ainda precisavam de reunir o consenso das partes. Pouco antes das 21h, o presidente enviou uma mensagem a explicar que só na tarde deste sábado deverá haver um plenário para a tomada de decisões finais.