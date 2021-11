Porta-voz da missão soube pela imprensa das suspeitas de tráfico de diamantes. ONU considera a situação “preocupante”

As suspeitas de tráfico que recaíram sobre alguns militares portugueses em missão na República Centro-Africana foram classificadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “preocupantes”, numa resposta escrita enviada ao PÚBLICO esta quarta-feira. “A natureza destas alegações é preocupante. Estamos a acompanhar de muito perto e em contacto com as autoridades portuguesas”, afirma por email um porta-voz para a manutenção da paz.