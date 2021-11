Já há 45% de diplomados entre os 30 e os 34 anos em Portugal

São já 45% os portugueses entre os 30 e os 34 anos que têm o ensino superior concluído. Este valor foi atingido no 3.º trimestre de 2021 e vem reforçar a tendência crescente dos últimos anos, mantendo assim Portugal acima da meta europeia de 40% assumida no âmbito da Estratégia Europa 2020.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), os números apurados no último trimestre correspondem a uma evolução de 14,4 pontos percentuais em relação ao 2.º trimestre de 2015, correspondente a um aumento de 60 mil indivíduos entre os 30 e os 34 com ensino superior concluído.

A percentagem de diplomados pelo ensino superior entre os 30 e os 34 anos no 2.º trimestre deste ano fixava-se nos 45,5%, descendo neste 3.º trimestre apenas algumas décimas e mantendo-se nos 45%.

Já na faixa dos 25 aos 29 anos de idade, o MCTES faz também um balanço que mostra que a evolução recente da população activa com ensino superior “demonstra a consolidação desta tendência estrutural, com a taxa de escolaridade nesta faixa etária a superar os 50% desde o 1.º trimestre de 2021, crescendo 17 pontos percentuais desde o 2.º trimestre de 2015”. Este resultado permite antecipar o cumprimento da meta de 50% relativa à taxa de escolaridade do ensino superior na faixa etária 30-34 anos até 2025.

“Este resultado confirma o claro reforço da qualificação da população residente em Portugal nos últimos anos em consonância com os mais recentes dados de diplomados e em associação com a prioridade política conferida ao alargamento efectivo da base social de apoio ao conhecimento e ao ensino superior”, sublinha a tutela.

No ano lectivo 2019/2020, Portugal registou um novo máximo histórico no número de diplomados, com os estabelecimentos de ensino superior a emitirem 85.799 diplomas, mais 4661 do que no ano lectivo anterior. Este crescimento de 6% face ao ano anterior representa o quarto crescimento anual consecutivo e a taxa de crescimento anual mais elevada desde o ano lectivo 2006/2007.

No mesmo comunicado, o MCTES refere também que foram admitidos 50.859 estudantes em 2021-2022 no ensino superior público através do Concurso Nacional de Acesso, encontrando-se agora concluídas todas as fases desta via de ingresso. “Este número de colocados vem confirmar as estimativas apresentadas previamente pelo Governo que, consideradas todas as vias de ingresso, o número total de colocados no ensino superior público e privado em 2021-2022 seja superior a 100 mil estudantes, permitindo manter o crescimento do número de estudantes no ensino superior, que se verifica desde 2015 e atinge mais de 400 mil estudantes em 2020/21, enquanto eram 358 mil estudantes nos sectores público e privado em 2015”, pode ainda ler-se.