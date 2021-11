Covid-19. Portugal regista nove mortes e 1477 casos

Estão internadas 383 pessoas nos hospitais portugueses, mais três do que no dia anterior. Dessas, 64 estão nas unidades de cuidados intensivos, mais duas.

Portugal registou, na quarta-feira, 1477 novos casos de covid-19 e nove mortes associadas à doença, de acordo com o último relatório da Direcção-Geral da Saúde, publicado esta quinta-feira.

No total, o país contabiliza 1.102.438 casos confirmados de covid-19 desde Março de 2020 e 18.231 mortes associadas à doença.

O registo divulgado no boletim desta quinta-feira denota novamente um crescimento em relação ao número de casos da semana anterior, quando foram detectados 1382 infecções na quarta-feira. O número de casos registados à quarta-feira (relatórios de situação de quinta-feira) aumenta há cinco semanas consecutivas.

Há 383 pessoas internadas nos hospitais portugueses, mais três do que no dia anterior. Dessas, 64 estão em unidades de cuidados intensivos, mais duas.

Recuperaram da doença mais 1284 pessoas, num total de 1.048.957 recuperados. Isto significa que 95,1% dos casos recuperaram da doença. Excluindo recuperações e óbitos, há neste momento 35.250 casos activos (mais 722 que no dia anterior), cerca de 2,1% dos casos identificados. A taxa de letalidade está nos 1,65%.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que contou mais casos identificados (549). Segue-se o Centro, com 365 casos, o Norte com 322, o Algarve com 118, o Alentejo com 74, a Madeira com 44 e os Açores com cinco.

Nas mortes, foram registadas três em Lisboa e Vale do Tejo e três na região Norte. As restantes três foram identificadas no Algarve (duas) e no Centro (uma).

Cinco das mortes foram de doentes com 80 ou mais anos (dois homens e três mulheres). Foram ainda registadas três óbitos de pessoas entre os 70 e os 79 anos (duas mulheres e um homem) e ainda de uma mulher na faixa etária dos 60 aos 69 anos.

Os últimos dados, conhecidos na quarta-feira, já mostravam que o país se aproxima do quadrante vermelho da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica do país. De acordo com a última actualização, o índice de transmissibilidade do vírus – designado por R(t) – é de 1,12 a nível nacional. A incidência é actualmente de 125,4 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a 14 dias.