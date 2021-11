PS dividido sobre fim da lei de libertação de presos. Saíram 3018 e voltaram 659

Apesar de a indicação da direcção da bancada parlamentar do PS ser para a viabilização das propostas do PSD e do CDS que revogam a lei que permite a libertação de presos sob o argumento do combate à pandemia, os deputados socialistas estão divididos sobre o assunto. Boa parte dos deputados do PS na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde o tema é tratado, serão mesmo contra o fim desse regime que vigora há ano e meio e que já abriu a porta da cadeia a cerca de três mil presos.