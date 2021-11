Direita acusa Governo de usar pandemia para aliviar cadeias. PS reclama mas ajuda a aprovar fim da lei

Apesar da divisão no seio do PS sobre acabar ou não com o regime excepcional que permitiu o perdão de penas e libertação de presos durante a pandemia, a maior parte da bancada votou a favor da revogação proposta pelo CDS, permitindo a sua aprovação. Isso deverá significar que, depois do processo da especialidade e do ok de Belém, a libertação de presos acabará em meados de Dezembro.

Apesar de estar também em cima da mesa uma proposta do PSD para a revogação da lei e outro projecto do Chega que, além disso, exigia a elaboração de um relatório sobre as estatísticas da aplicação da lei, só foi aprovado o diploma do CDS porque é o único que admite que os processos de pedidos de libertação que estejam em apreciação na data da revogação da lei possam ser tramitados. Esta regra abre, no entanto, um problema, uma vez que não é especificado com que antecedência (em relação à data em que podem beneficiar das medidas de clemência) os processos podem ser abertos pelos reclusos e, por isso, poderá permitir que possam ser libertados reclusos que só cumprem os requisitos legais já depois da entrada em vigor da lei.

O PS havia mesmo justificado o seu voto a favor com o facto de o CDS ter incluído esta ressalva dos processos em análise, levando a socialista Constança Urbano de Sousa e tecer grandes elogios aos centristas.

Além da maioria da bancada do PS, o projecto de lei do CDS teve os votos a favor do PSD, PCP, PAN, Chega, IL e da deputada Cristina Rodrigues. Abstiveram-se o Bloco, o PAN e dois deputados socialistas (Filipe Neto Brandão e Fernando Anastácio). Nove deputados do PS votaram contra: Isabel Rodrigues, Cláudia Santos, José Magalhães, Bruno Aragão, Isabel Moreira, Sónia Fertuzinhos, Pedro Bacelar Vasconcelos e Isabel Oneto.

O projecto de lei do PSD, que previa apenas a revogação, teve o voto contra do PS, a abstenção do BE e do PAN e chumbou. O mesmo aconteceu com o do Chega, que só teve o voto favorável do proponente, da IL e de Cristina Rodrigues.

No debate, a direita defendeu que a maior parte das medidas de prevenção e combate à pandemia já terminaram pelo que não faz sentido continuar a aplicar um regime excepcional aos presos. À esquerda, apenas o PCP usou o mesmo argumento para votar a favor. Na boca do PSD e do Chega andou o nome do antigo ministro socialista Armando Vara, o preso mais conhecido a beneficiar do perdão de parte da pena que ainda lhe faltava cumprir, e que foi libertado há precisamente um mês - uma antecipação em relação à liberdade condicional a que teria acesso apenas em Fevereiro.