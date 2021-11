Uma colina pintada de arco-íris para “gerar mudança” num bairro no Peru

As cores do arco-íris estão espalhadas por pequenas casas num bairro outrora cinzento, na capital do Peru, criando a ilusão óptica de um mural gigante numa colina de San Cristobal, que pode ser vista de vários pontos de Lima.

O projecto no bairro Leticia, em Lima, começou há cinco meses e está a ser levado a cabo por Carla Magan e Daniel Manrique. A ideia é melhorar as vidas dos que foram afectados pela covid-19 e promover o turismo. "A colina era considerada uma área insegura na cidade. Dizia-se que o bairro era perigoso", disse Manrique. "Decidimos mudar esse estigma social através da arte."

As pinturas radiosas adornam muitos edifícios do bairro e os trabalhadores têm estado ocupados a pintar escadas e paredes de pedra com amarelos e laranjas garridos. A obra de arte ocupa 300 mil metros quadrados. O projecto ambicioso conta com o apoio do poder local de Lima e da empresa de pinturas Qroma, e são os residentes quem ajuda a pintar os edifícios e a trazer o mural à vida. "É a nossa resposta enquanto vizinhos, residentes e artistas para tentar gerar mudança na vizinhança através da energia da cor", disse Magan. "Para melhorar o estado de espírito da população afectada pela covid-19 e ajudar ao desenvolvimento do bairro de uma forma sustentável."