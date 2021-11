Reformar urgentemente a formação de professores em Portugal

Se a formação inicial está alojada no sítio correcto (universidades e politécnicos), a formação contínua dos nossos professores tem vivido numa espécie de caos logístico, sem nenhuma tentativa de limpeza do sistema por parte de nenhuma tutela, desde a década de 1990. Prevista na Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, tem conhecido interpretações insustentáveis ao longo destes anos e julgo que a nossa situação arrisca ser um caso único no mundo, de criatividade formativa sem qualquer controlo de qualidade. Temos um regime jurídico da formação contínua de professores (Decreto-Lei n.º 22/2014), que a relaciona com a progressão na carreira, mas chegámos a um ponto de vulgarização deste tipo formação que se torna difícil saber o que é formação e o que é entretenimento.

A nossa situação arrisca ser um caso único no mundo, de criatividade formativa sem qualquer controlo de qualidade

Hoje, há entidades que oferecem formação contínua (?), sem que tenham sido criadas para esse fim. Uma síntese possível, por amostra, pode ser esta:

Todas as formações podem ser creditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), uma entidade independente que serve para dar um selo que não é de qualidade mas de conformidade com os modelos pré-definidos; Os Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE), criados em 1992, acolhem múltiplos cursos de formação contínua. O controlo de qualidade da sua formação faz-se unicamente por inquéritos de satisfação dos seus formandos; As ordens profissionais também oferecem cursos de formação contínua de professores; O mesmo se pode dizer de sociedades científicas como a Sociedade Portuguesa de Matemática, que existe desde 1940, e que tem uma consolidada oferta de formação de professores; As associações profissionais de professores estão muito focadas na formação contínua, oferecendo muitas oportunidades e modalidades de formação; Os sindicatos de professores, que em qualquer parte do mundo servem para lutar por melhores condições de trabalho, em Portugal também interferem na formação de professores, oferecendo cursos a retalho e formação sem nenhum controlo de qualidade; A DGE também oferece formação contínua de professores, mesmo que a sua missão orgânica não preveja tal possibilidade e no passado estruturas como a DGEstE ou o IAVE também já ofereceram cursos de formação contínua de professores, contrariando a sua natureza jurídica; Há depois um conjunto de entidades privadas que se especializaram em cursos de formação contínua de professores, aproveitando a desregulação deste mercado, e também sem nenhum controlo de qualidade sério, oferecem de tudo um pouco, por exemplo:

Este quadro geral excêntrico é certamente único no mundo e os professores portugueses têm conseguido sobreviver neste estranho universo de formações díspares em termos de qualidade e de adequação às reais necessidades de aperfeiçoamento científico e pedagógico da classe docente.

Para podermos proceder a uma limpeza logística geral, seria necessária coragem para um conjunto de medidas disruptivas e correctivas, a saber:

A formação contínua de professores tem estar no único sítio possível: o ensino superior (universidades e politécnicos), porque só aqui existem formadores altamente qualificados para garantir a qualidade da formação e a sua actualidade; De notar que as instituições de ES estão preparadas para aceitarem esse desafio de formação em massa, porque já são responsáveis pela formação inicial de professores e por toda a investigação em educação que se produz em Portugal, logo estão garantidas, por força dos mecanismos de controlo de qualidade exigentes dessa oferta de ensino e investigação, as condições ideais de formação; O Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) é um órgão inútil, perfeitamente dispensável, uma vez esvaziado o seu nível de intervenção na acreditação de todos os tipos de oferta formativa universitária e não universitária; Os CFAE também deviam ser extintos, pois não têm recursos humanos altamente qualificados à altura da exigência científica da formação contínua nem têm qualquer ligação à investigação avançada em educação devidamente avaliada externamente como acontece no ES; O Decreto-Lei n.º 22/2014 e o Despacho n.º 779/2019 têm de ser totalmente repensados. A progressão na carreira dos docentes dos ensinos básico e secundário não pode ficar à mercê de formações avulsas, que não representem avanços no conhecimento nas diferentes áreas disciplinares, onde apenas conta a acumulação de horas de formação e não de verdadeiro conhecimento novo adquirido; A aquisição dos graus de mestre e de doutor tem de ser valorizada nas carreiras docentes como o ponto máximo de valorização - estas formações avançadas são avaliadas pela A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) segundo padrões internacionais de grande rigor e exigência, que nem o CCPFC nem a DGE nem os CFAE podem alcançar; as formações intermédias (pós-graduações) são avaliadas pelos conselhos científicos das instituições de ensino superior, com muito mais rigor do que a avaliação do CCPFC e, portanto, tornando inútil a sua existência; Há hoje inúmeras parcerias e protocolos de cooperação entre instituições de ES e escolas do ensino básico e secundário que garantem que aquelas não vivem de costas viradas para estas; Temos de aproveitar a experiência de ensino a distância que a pandemia nos obrigou a todos a adquirir e apostar em formações criadas e geridas pelas instituições de ES capazes de chegar a toda a comunidade de professores. Se a Universidade Aberta teve um papel importante quando, num passado em que também tivemos uma necessidade nacional de profissionalização urgente de novos professores, foi necessário oferecer programas de profissionalização em serviço a distância e ainda existem em 2021 (ver aqui), hoje todas as instituições de ES portuguesas estão em condições de oferecer também formações a distância. Esta capacidade não pode ser ignorada e muito menos preterida à oferta actual conforme descrevemos em cima; Alargar aos professores do ensino básico e secundário o acesso à Rede de Ciência, Tecnologia e Sociedade (RCTS), que permitirá a todos os professores portugueses o acesso total a plataformas de videoconferência (Colibri), a plataformas de gravação de aulas (Educast) ou de ensino online (Nau); Nesse âmbito, a RCTS ofereceria novas ferramentas aos professores dos ensinos básico e secundário. Se estes receberam recentemente novos portáteis no programa da Escola Digital, urge igualmente alargar as condições que hoje existem no espaço do ES ao espaço das escolas básicas e secundárias: a rede Eduroam (Education Roaming) que tem por objectivo principal disponibilizar à comunidade académica um serviço de mobilidade de acesso gratuito e de qualidade à Internet em todo o espaço europeu.

É certo que todas estas medidas somadas podem representar uma ruptura demasiado grande com o sistema actual. Mas ou continuamos diariamente a queixar-nos de que o sistema de formação contínua funciona mal ou avançamos com coragem para uma mudança dura, mas necessária, para ajustar o sistema a uma oferta formativa coerente, com controlo de qualidade e alinhada com outras formações internacionais de referência. Se quisermos, a escolha é entre termos melhores professores ou os mesmos professores aprisionados num sistema que não os deixa crescer profissional e cientificamente.