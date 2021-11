Sobre o CDS os seus “donos”

O CDS sempre considerou desejável que na vida interna do partido houvesse pluralidade de opinião e espaço para uma discussão livre e descomprometida, no plano das ideias e das convicções políticas dos seus militantes. Como partido democrático, personalista e humanista, não está condicionado a uma corrente ideológica única e, como tal, encara com total naturalidade o convívio de diferentes correntes de pensamento político, em convergência com a sua matriz democrata-cristã fundadora.

Contudo, nenhum partido democrático é possível, sem que os seus militantes consigam estabelecer por cima das suas divergências, um indispensável entendimento e espírito de cooperação em torno de um objectivo comum. Os momentos de luta interna podem colocar os seus militantes em posições mais ou menos distantes, é certo, no entanto, isso não pode impedir que, no dia seguinte, estes regressem mais próximos e unidos do que nunca, em torno de um objectivo comum. Este é o espírito democrático que suporta a dinâmica dos partidos que se querem vivos e em constante evolução, no reforço da sua capacidade em responder.

Em 47 anos de história, foram várias as lutas internas no CDS, muitas delas intensas e fracturantes, mas que o partido soube ultrapassar, estando sempre à altura de responder perante as necessidades do país e dos portugueses

O CDS foi sempre esse partido, de princípios, de valores e de pensamento livre. Nunca se escondeu, nem cedeu ao esteticismo para agradar à opinião pública. E se muitas vezes foi penalizado por isso, muitas foram também as ocasiões em que foi admirado e premiado com a confiança dos portugueses. Desde a sua fundação, o CDS teve sempre a coragem de assumir de forma clara e firme as posições que considerava indispensáveis para a implementação da democracia em Portugal. Soube defender o centrismo, debaixo de violentos ataques à integridade física dos seus militantes, por parte de uma esquerda radical e extremista, que ainda hoje persiste dissimuladamente. Teve a coragem, nos seus 16 deputados à Assembleia Constituinte, de se levantar heroicamente para votar contra a primeira Constituição da República Portuguesa após o 25 de Abril, por discordar do caminho para o socialismo. Em 47 anos de história, foram várias as lutas internas, muitas delas intensas e fracturantes, mas que o partido soube ultrapassar, estando sempre à altura de responder perante as necessidades do país e dos portugueses.

Contudo, o que temos vindo a assistir nestes últimos dois anos é algo inédito e profundamente perturbador. Recuando apenas um pouco no tempo, não muito (pese embora a conveniente escassa memória de alguns), os resultados obtidos nas legislativas de 2019 abriram caminho a um processo de reflexão e debate interno no CDS, que viria traduzir-se na vontade expressa das bases do partido em mudar de rumo, elegendo seu actual presidente Francisco Rodrigues dos Santos, no 28.º Congresso Nacional. O CDS, tem, portanto, uma liderança democraticamente eleita pelos seus militantes e no legítimo exercício do seu mandato. Quer se goste quer não, aos derrotados em congresso não resta outra solução, no plano democrático, que não a de aceitar e respeitar o seu mandato.

Infelizmente, não é o que acontece com um conjunto de personalidades do CDS, que o dr. Nuno Melo decidiu liderar. Personalidades que muito deram ao partido e a quem o partido muito deve, é justo dizê-lo, mas que se recusam a aceitar os resultados sufragados no último congresso e a aceitar que outros liderem os destinos do partido. Simplesmente, o CDS não tem donos e não aceitar esta liderança é não respeitar as bases do partido. Em cada ataque empreendido à legitimidade da actual liderança do CDS, em cada desfiliação agora anunciada, estão igualmente a atacar, a fragilizar e a destruir o próprio partido. Não querer entender isto, é no mínimo, um gesto de profundo egoísmo de quem não está, presentemente, a ver além dos seus próprios interesses e da sua agenda pessoal.