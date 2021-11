Juiz do Texas anula proibição de máscaras nas escolas públicas

Governador do estado tinha proibido as escolas de imporem a obrigatoriedade do uso de máscaras por causa da pandemia de covid-19. Tribunal disse que a ordem forçava as crianças com deficiência e doenças graves a perderem os benefícios do ensino presencial.

Um juiz norte-americano decidiu que as escolas públicas do estado do Texas podem impor o uso de máscara nas suas instalações, para protegerem os alunos das consequências da pandemia de covid-19.

A decisão, conhecida na noite de quarta-feira, anula um decreto assinado em Agosto pelo governador do Texas, Greg Abbott, que proibiu as escolas públicas de imporem o uso de máscaras e ameaçou cortar o financiamento às direcções que não cumprissem a ordem.

Abbott e o procurador-geral do Texas, Ken Paxton — ambos do Partido Republicano —, foram levados a tribunal por uma organização de defesa dos direitos das crianças com deficiência. No processo, a Disability Rights Texas disse que o decreto do governador viola uma lei federal de 1990 que protege a igualdade de oportunidades no ensino público.

Ao validar os argumentos dos queixosos, estabelecendo que o governador do Texas quis sobrepor-se a uma lei federal (que vincula todos os 50 estados), a decisão pode também influenciar o desfecho de casos semelhantes em curso noutros estados de maioria do Partido Republicano, como Arizona, Florida, Iowa, Oklahoma, Carolina do Sul, Tennessee e Utah.

Risco acrescido

Segundo os queixosos, ao proibir as escolas públicas do Texas de decidirem por si se devem ou não impor o uso de máscaras, o governador forçou os pais das crianças com deficiência e com doenças particularmente debilitantes a tomarem uma decisão injusta: ou mantêm os filhos em casa, com aulas à distância, retirando-lhes o direito aos benefícios das aulas presenciais; ou expõem-nos à covid-19.

“A transmissão da covid-19 representa um risco ainda maior para as crianças que têm necessidades especiais na protecção da sua saúde”, disse o juiz Lee Yeakel, do tribunal federal responsável pelos processos judiciais na região Oeste do estado do Texas. “Crianças com determinadas doenças que contraiam covid-19 têm mais probabilidades de sofrerem efeitos biológicos graves e de serem internadas nas unidades de cuidados intensivos dos hospitais.”

Numa primeira reacção, no Twitter, o procurador-geral do Texas disse que discorda do juiz Yeakel e avançou que vai “prosseguir todos os caminhos legais para contestar a decisão”. Se isso acontecer, é provável que o caso seja apreciado pelo Tribunal de Recursos do Quinto Circuito dos EUA, onde 12 dos 17 juízes foram nomeados por Presidentes eleitos pelo Partido Republicano.

O juiz Lee Yeakel também foi nomeado por um republicano — George W. Bush, em 2003. Yeakel, de 76 anos, destacou-se na última década por ter tomado várias decisões contra a restrição do acesso ao aborto no Texas.