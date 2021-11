Morreu Coronji Calhoun Sr, o filho de Halle Berry em Monster’s Ball - Depois do Ódio

Coronji Calhoun Sr morreu, no início de Outubro, na sequência de uma insuficiência cardíaca. A notícia do óbito foi confirmada pela mãe através de uma página GoFundMe, criada para pagar o seu funeral e que reuniu a solidariedade de várias pessoas.

No entanto, quem tornou possível atingir o necessário valor de dez mil dólares, ao fim de 27 dias, foram a actriz Halle Berry e Lee Daniels, produtor de Monster's Ball: cada um doou 3394 dólares (2960 euros), o que permitiu à família arrecadar o valor necessário “para dar a Coronji uma celebração sagrada da vida”​.

A mãe de Calhoun, Theresa C Bailey, agradeceu a todos pelo “muito necessário apoio financeiro para colocar Coronji Sr a descansar”. “Estamos extasiados pelo tanto amor que a comunidade e a família adoptada de Coronji têm demonstrado durante o nosso processo de luto”.

Coronji, que tinha 30 anos, teve uma fulgurante passagem pelo cinema, depois de ter sido escolhido num casting no Luisiana para interpretar Tyrell, o filho de Leticia Musgrove, a personagem a quem ​Halle Berry deu vida em Monster's Ball - Depois do Ódio, o bem-sucedido drama de Marc Forster. No entanto, apesar de rápida, a sua participação no cinema deixou uma forte marca, já que foi no papel de sua mãe que a actriz de Catwoman conquistou uma estatueta dourada, tornando-se a primeira mulher negra a consegui-lo.