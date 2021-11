Alexandria Ocasio-Cortez delira com o refrigerante escocês Irn-Bru: “Contem comigo, adorei!”

Alexandria Ocasio-Cortez, a activista e congressista norte-americana na Câmara dos Representantes por Nova Iorque, ficou encantada com a bebida popular cafeinada da Escócia, Irn-Bru, depois de lhe ter sido entregue pessoalmente pela primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon, na conferência COP26 sobre o clima, que decorre em Glasgow, Escócia, até esta sexta-feira.

Publicitada como a segunda bebida mais popular entre os escoceses, sendo, claro, o uísque a primeira, Irn-Bru tem mais de 100 anos de existência e é conhecida como a cura milagrosa para as ressacas naquele país. “Eu adorei! Com certeza vou levar algumas latas comigo para Nova Iorque!”, escreveu Ocasio-Cortez na sua publicação no Instagram, onde se filmou a degustar o icónico refrigerante laranja.

No mesmo vídeo, a democrata explica que desde que aterrou em terras escocesas, para participar na COP26, que procurava a bebida para a provar. Mais tarde, a primeira-ministra da Escócia também registou o momento da entrega da bebida a Ocasio-Cortez com uma publicação no Twitter. “No meio de todos os temas sérios debatidos hoje na COP26, é com satisfação que posso dizer que Ocasio-Cortez tem agora um vasto abastecimento de Irn-Bru”, escreveu naquela rede social.

?????????????????? Amidst all the serious business at #COP26 today, I’m pleased to also report that @AOC now has a supply of Irn Bru pic.twitter.com/3yhisZ9PiN — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 10, 2021

Segundo o que é partilhado pelo fabricante A.G. Barr PLC no seu site, a bebida é feita com 32 agentes aromatizantes e tem até o seu próprio tartã, o tradicional padrão escocês com as cores laranja e azul, conhecido por ser também o símbolo da Escócia e do seu passado.

Tendo em conta as origens porto-riquenhas, no vídeo, Ocasio-Cortez diz que a bebida lhe lembra a Kola Champagne, um refrigerante popular na América Latina. “Fiquei chocada quando consegui beber algo em Glasgow que me recordasse o meu lar”, disse ainda na mesma publicação. “Adorei.”