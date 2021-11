Pequeno Toyota Aygo ganha corpo de crossover

Nascido em 2005, fruto de uma parceria global que pôs a Toyota a trabalhar em conjunto com a PSA, o Aygo sempre quis representar liberdade e mobilidade. Mas, agora, ao mesmo tempo que chega à sua terceira geração, quer juntar aqueles predicados ao facto de passar a ser um objecto de desejo. Como? Transformando-se num apetecível crossover, de encher o olho ao mesmo tempo que se deixa adaptar ao estilo de vida urbano e suburbano europeu. Isto, sem deixar escapar o segmento A, ao qual a maioria das marcas tem vindo a virar costas. É que, explicou o vice-presidente de Produto e Marketing da Toyota Motor Europe, Andrea Carlucci, “o segmento A é muito importante”. “Não só trouxe muitos novos clientes à Toyota, como também cumpre a nossa missão de fornecer a todos a solução certa de mobilidade.”

O Toyota Aygo X chega, em 2022, assente na plataforma GA-B da Nova Arquitectura Global (TNGA - Toyota New Global Architecture), introduzida pela primeira vez com o novo Yaris (Citadino do Ano em Portugal e Carro do Ano Europeu, em 2021) e que voltou a dar cartas, mais recentemente, com o novo Yaris Cross. Como este, o Aygo X (o “x” também se lê “cross") põe-se em bicos de pés para mostrar que é possível ser pequeno e andar na moda, com uma altura ao solo ligeiramente maior, cavas das rodas trabalhadas e uma aparência robusta.

Com 3700mm de comprimento, é 235mm mais comprido que o anterior, com uma distância entre eixos aumentada em 90mm. A largura total da carroçaria é mais larga 125mm que a anterior geração do Aygo passando para 1740mm, enquanto a altura cresceu em 50mm. Tudo somado, há mais espaço para passageiros e bagagem (231 litros), sem sacrificar o espírito compacto.

“Toda a gente merece um carro fixe. Quando olho para o [protótipo] Aygo X Prologue, tenho muito orgulho em poder dizer que a equipa ED² criou exactamente isso”, reivindicou o director de Design, Design e Desenvolvimento Europeu (ED²), Ian Cartabiano.

Em termos estéticos, sobressai a opção por uma pintura a dois tons (com novas e vibrantes cores na paleta disponível que casam com o preto do topo e da traseira), uma nova linha de tejadilho, que aumenta a sensação dinâmica, as ópticas LED que abraçam o capot para desenhar a forma de uma asa, ou a grelha de grandes dimensões, que se conjuga com os faróis de nevoeiro e a protecção inferior.

Por dentro, destaque para uma posição de condução mais alta, que, conjugada com o aumento do ângulo do pilar A, reclama uma melhor visibilidade. No campo da conectividade, apresenta-se com Toyota Smart Connect, que se centra num ecrã táctil de 9” de alta definição, capaz de ligar o telemóvel, com ou sem fios, recorrendo às aplicações Android Auto ou Apple CarPlay, e que vai beber informação em tempo real para fornecer informações de rotas e informação de trânsito. Já a segurança é garantida pelo mais recente Toyota Safety Sense, que combina uma câmara monocular e um radar de ondas milimétrica.

Em termos de mecânicas, chegará com o tricilíndrico 1KR-FE, a gasolina, melhorado para cumprir os regulamentos europeus, prometendo ao mesmo tempo elevados níveis de fiabilidade e desempenho, com um consumo de combustível previsto de 4,7l/100km e emissões na ordem de 107 g/km de CO2.