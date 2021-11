Comissão Europeia melhora previsões para a economia portuguesa

Nas previsões de Outono, Bruxelas sublinha que a economia europeia está a superar as expectativas de recuperação pós-pandemia. Mas alerta para os riscos que se desenham no horizonte.

A economia europeia já atingiu o nível de produção anterior à pandemia, e evoluiu do modo de recuperação para uma nova fase expansionista, anunciou esta quinta-feira o responsável da pasta dos assuntos económicos, Paolo Gentiloni, durante a apresentação das previsões de Outono da Comissão Europeia, uma perspectiva que permite melhorar as previsões para a economia portuguesa.

Em relação ao desempenho de Portugal, Bruxelas estima que o crescimento da economia nacional suba para os 4,5% este ano e 5,3% no próximo, valores que ficam aquém das previsões do Governo (que aponta para 4,8% este ano e 5,5% no próximo) mas que superam as anteriores estimativas da própria Comissão, que na Primavera projectava um crescimento de 3,9% este ano e 5,1% em 2022.

De acordo com os números avançados pelo comissário da Economia, a União Europeia (UE) e a zona euro deverão registar um crescimento de 5% este ano e de 4,3% no próximo ano, abrandando ligeiramente em 2023, quando está previsto que a subida do Produto Interno Bruto se fixe nos 2,5% na UE e nos 2,4% na zona euro.

Os indicadores recolhidos pela Comissão Europeia mostram ainda que as contas públicas resistiram melhor do que antecipado ao choque pandémico. Com as regras orçamentais do Pacto de Estabilidade e Crescimento ainda suspensas, o défice agregado da UE deverá ficar nos 6,6% em 2021, uma ligeira redução face aos 6,9% do ano anterior, reflectindo o impacto das medidas extraordinárias de apoio dos Estados-membros.

Em 2022, com a cláusula de derrogação do PEC ainda em vigor, uma boa parte dos países reduzirá para metade o valor do défice orçamental, que deverá fixar-se nos 3,6% em termos agregados, e prosseguir a trajectória de correcção em 2023, quando a disciplina orçamental voltará a ser aplicada. Para esse ano, a Comissão projecta uma média de 2,3% para o défice da UE, bem abaixo do tecto dos 3% fixado no PEC.

No que diz respeito ao endividamento público, a situação é semelhante, com a Comissão a prever a estabilização do rácio da dívida em 92% na UE (e 99% na zona euro) este ano, e a apontar o regresso à trajectória de descida em 2022, com uma redução para 89% do PIB da UE em 2023, e 97% na zona euro.

Ainda assim, e como assinalou Gentiloni, a dívida pública permanecerá acima dos 100% do PIB em seis Estados-membros da UE — uma situação que afectava apenas três países, entre os quais Portugal, antes da pandemia.

Em conferência da imprensa esta quarta-feira, em Bruxelas, o comissário da Economia chamou a atenção para os factores de incerteza e risco que ainda persistem e podem vir a alterar este cenário macroeconómico, nomeadamente ligados ao actual recrudescimento da situação sanitária, com uma subida acentuada das infecções em quase todos os países da UE, e ainda à instabilidade nas cadeias de abastecimento globais.

Paolo Gentiloni reconheceu ainda a existência de riscos políticos que podem vir a ter impacto no comportamento da economia e na execução de investimentos e reformas, assinalando, sem mencionar o nome de Portugal, o caso de um Estado-membro que “submeteu um orçamento à apreciação da Comissão que depois acabou por ser rejeitado pelo Parlamento”.

“Teremos de aguardar pela apresentação de um novo orçamento para nos podermos pronunciar”, observou, sublinhando que no rescaldo da crise pandémica, o impulso das reformas e do investimento é “fundamental” para transformar a economia. “É agora ou nunca”, vincou.