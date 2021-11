A tenacidade irlandesa antes da “final” com a Sérvia

Desta vez, não é preciso calculadora e Portugal até pode dar-se ao luxo de chegar ao penúltimo jogo da fase de apuramento para uma grande competição sem a obrigatoriedade de vencer. Sem Bernardo Silva, que ficou em Lisboa, a selecção nacional defronta esta noite (19h45, RTP1) no Aviva Stadium, uma República da Irlanda que “que nunca se rende”, mas qualquer que seja o resultado em Dublin, o apuramento directo para o Qatar será discutido com a Sérvia no próximo domingo, no Estádio da Luz.

Com cinco vitórias e um empate nas primeiras seis jornadas do Grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022, as contas para Portugal não têm grandes segredos e relegam a partida desta noite na capital irlandesa para segundo plano.

Mesmo que sofra no estádio onde o FC Porto de André Villas-Boas conquistou a Taça UEFA a primeira derrota na qualificação, um triunfo contra a Sérvia três dias depois bastará para Portugal vencer o Grupo A. No entanto, a tarefa para o decisivo duelo com os sérvios ficará bem mais simplificada com três pontos amealhados em Dublin – nesse caso, bastará um empate no último jogo.

Para além de não ter um carácter decisivo - o que muitas vezes resulta em níveis de concentração menores nos jogadores portugueses -, a partida contra os irlandeses terá outro factor que deverá trazer motivos de preocupação para Fernando Santos: a tenacidade da equipa comandada por Stephen Kenny.

Mesmo estando, a nível de qualidade, a milhas de distância de selecções onde pontificavam jogadores como Roy e Robbie Keane, Denis Irwin, Damien Duff ou Niall Quinn, o que se traduz nos resultados recentes - é penúltima no grupo, atrás do Luxemburgo -, esta Irlanda mantém o espírito guerreiro que caracteriza desde sempre o futebol irlandês.

Esse foi um dos pontos que Fernando Santos fez questão de realçar. Na antevisão do confronto em Dublin, o seleccionador português alertou que o rival será “uma equipa embalada pelo público, que nunca sai do jogo”. “No jogo com a Sérvia, os últimos minutos foram avassaladores. É uma equipa que nunca se rende.”

Do ponto de vista técnico, num adversário onde se destacam nomes como Matt Doherty ou Josh Cullen, Santos diz que Portugal terá que estar atento ao “ataque à profundidade” para “disputar segundas bolas” e as bolas paradas ofensivas: “Trabalhámos isso e mostrámos aos jogadores os vários lances que achamos que são importantes nas zonas de ataque do adversário e procurámos treinar em termos de posicionamento”.

Se lado irlandês os principais motivos de perigo estão referenciados, do lado português Fernando Santos terá que encontrar um substituto para Bernardo Silva. O extremo do Manchester City “chegou muito queixoso e não podia ir a jogo, mas está a recuperar bem” e o técnico acredita que “poderá jogar com a Sérvia”.

Assim, com Cristiano Ronaldo e Diogo Jota garantidos no ataque, sobra uma vaga, com André Silva a surgir como principal candidato à titularidade. O avançado do RB Leipzig esteve no “onze” no último jogo com o Luxemburgo (Jota estava lesionado) e o modelo táctico, que oferece mais liberdade a Ronaldo, resultou numa goleada e na melhor exibição portuguesa na qualificação.

Se Santos optar por uma solução mais conservadora, colocando o capitão português mais fixo no centro do ataque, João Félix perfila-se como o favorito a completar o trio de ataque português.