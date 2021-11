Sarabia deixa Espanha a um pequeno passo do Mundial 2022

O golo do jogador do Sporting alterou as contas do grupo B. A Suécia, que quando acordou nesta quinta-feira parecia ter o apuramento “no bolso”, vai dormir com a obrigação vencer a Espanha, daqui a três dias, precisando de um triunfo em Sevilha para evitar a presença no play-off.

Com o tropeção na Geórgia, a Suécia colocou-se dependente do que poderia fazer a Espanha e os espanhóis aproveitaram mesmo. A equipa de Luis Enrique visitou Atenas e bateu a Grécia por 1-0, ultrapassando os suecos na liderança do grupo. Acima disso, a Espanha garantiu que daqui a três dias apenas precisa de empatar frente aos suecos para garantir a presença no Mundial 2022.

Já os escandinavos, que quando acordaram nesta quinta-feira pareciam ter o apuramento “no bolso”, vão dormir com a obrigação de assumirem a iniciativa do jogo frente à Espanha, precisando de um triunfo no La Cartuja, em Sevilha, para evitarem a presença no play-off.

Além de um Benfica-Sporting no duelo Vlachodimos-Sarabia, o Grécia-Espanha marcou a estreia do ex-benfiquista Raúl de Tomás pela “la roja”, depois de um início de temporada de grande nível.

O actual avançado do Espanyol até foi dos mais activos na primeira parte, tendo tido até duas oportunidades de golo: uma em que se atrapalhou e nem chegou a rematar e outra em que atirou sem engenho.

Mais engenho teve o sportinguista Pablo Sarabia, quando desafiado a rematar da marca dos 11 metros. Este penálti a favor da Espanha transformou-se em golo, aos 26’, e, como curiosidade, acabou com o registo medíocre dos espanhóis em pontapés de penálti: Sergio Ramos (duas vezes), Abel Ruiz, Gerard Moreno e Álvaro Morata tinham falhado os últimos cinco.

A partir daqui, a Espanha, até sabendo do que já tinham feito os suecos, não se colocou em grandes aventuras. A prioridade foi, claro, gerir a bola, como tão bem faz, e deixar passar o tempo.

No grupo H, a Rússia já tinha goleado Chipre por 6-0, resultado que daria à armada de Moscovo o apuramento para o Mundial, caso a Croácia não vencesse Malta. O cenário era improvável, ainda assim, e os balcânicos cumpriram mesmo a “obrigação” de vencerem (7-1) e adiarem as decisões para a última jornada.

Tal como nos grupos A e B, a decisão vai ser no duelo directo entre as duas selecções, neste momento separadas por dois pontos, com vantagem russa. A partida será em território croata.

Por fim, nota ainda para a goleada (5-0) da Macedónia do Norte na Arménia, resultado que deixa a formação do ex-Sporting Ristovski no segundo lugar do grupo J, beneficiando do empate (0-0) da Roménia na recepção à Islândia. A Alemanha, tranquila, já tem o bilhete para o Mundial garantido, mas fez questão de golear o Liechtenstein por 9-0.