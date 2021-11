Benfica vence na Rússia e garante apuramento na FIBA Europe Cup

Triunfo no prolongamento sobre Parma-Parimcatch, por 92-89, na quinta jornada do Grupo C, garante primeiro lugar e encontro marcado com o Sporting.

O Benfica garantiu esta quinta-feira o apuramento para a fase seguinte da Taça da Europa de basquetebol - FIBA Europe Cup - ao vencer, os russos do Parma-Parimcatch por 92-89 (após prolongamento), na quinta jornada do Grupo C.

Na Molot Sports Hall, na Rússia, o jogo começou de forma equilibrada, até que na parte final do primeiro período a equipa russa conseguiu um parcial de 9-0 e fechou na frente por 24-15.

No segundo período, apesar de momentos menos felizes, a equipa o Benfica conseguiu recuperar alguma da desvantagem no marcador, chegando ao intervalo a perder por cinco pontos (42-37).

What a battle in Parma

No arranque da segunda parte, os “encarnados” foram reduzindo a desvantagem, chegando a um empate 55-55. O jogo manteve-se equilibrado, com os russos a terminarem o terceiro período com apenas um ponto de vantagem (59-58).

Os comandados de Norberto Alves ainda entraram para o último minuto a perder por cinco pontos (77-72), mas restabeleceram a igualdade (78-78) graças a um lançamento de José Barbosa (nove pontos e seis assistências).

Os russos ainda ficaram com 2,6 segundos para atacar e Evgeny Voronov marcou, mas já depois de soar a “buzina”.

No prolongamento, os russos voltaram a distanciar-se (84-78), mas o Benfica passou para a frente com um parcial de 10-2, para não mais perder o comando, com os russos a falharem um lançamento sobre o final para forçar novo tempo extra.

O norte-americano Aaron Broussard foi o melhor marcador do Benfica e da partida, com 19 pontos, a que juntou dois ressaltos e quatro assistências, enquanto Makram Bem Romdhane somou 14 pontos, 12 ressaltos, quatro assistências e três roubos de bola.

Na equipa russa, o bielorrusso Artsiom Parakhouski, com 16 pontos e sete ressaltos, esteve em destaque. Com este resultado, o Benfica lidera o grupo com nove pontos (quatro vitórias e uma derrota), seguido do Parma-Parimcatch, com oito, dos holandeses Den Bosch, com sete, e dos checos do Opava com seis. Na última jornada, já com o apuramento garantido, os “encarnados” recebem o Opava.

Na segunda ronda da fase de grupos, o Benfica, que tem assegurado o primeiro lugar do Grupo C, vai defrontar o Sporting, que na quarta-feira garantiu o primeiro lugar no Grupo F, com ambas as equipas integradas no Grupo K da competição.