Afinal, Zlatan nem sempre é a solução

Zlatan Ibrahimovic coloca-se a si próprio num nível de excelência futebolística ao alcance de poucos – ou mesmo nenhuns. A carreira que tem feito justifica-lhe esse pedestal, mas nem sempre os encantos e talentos de “Ibra” são solução. Nesta quinta-feira, na qualificação europeia para o Mundial 2022, a Suécia deixou a liderança do grupo B à mercê da Espanha, perdendo com a bastante mais frágil Geórgia, por 2-0, em Batumi.

Esta foi a primeira vez desde Junho de 2016 que Ibrahimovic fez 90 minutos de jogo pela selecção escandinava e a primeira em que esteve em campo desde Março. O avançado, que esteve ausente da equipa nacional sueca desde esse ano até Março de 2021, não conseguiu ser o antídoto para contrariar a surpreendente réplica dada pela Geórgia, que até aqui só tinha sido capaz de bater o Kosovo e empatar com a Grécia – de resto, só derrotas.

Geralmente, é Zlatan o herói, seja em que estádio for. Nesta quinta-feira, o homem em destaque chama-se Khvicha Kvaratskhelia. O jogador de 20 anos, do Rubin Kazan, bisou nesta partida, com golos aos 61’ e 77’, dando à Geórgia um resultado que não espelha a diferença individual entre as equipas.

A Suécia apareceu junto ao Mar Negro, no Sudoeste da Geórgia, com Ibrahimovic e Isak na frente, mais Forsberg, Claesson nas alas e jogadores como Kulusevski e Quaison a saírem do banco. Não faltou, portanto, poder ofensivo individual, mas faltou acerto nas duas dezenas de remates feitos.

No grupo A, o de Portugal, o Luxemburgo bateu o Azerbaijão por 3-1, fora de casa, e Gerson Rodrigues fez-se candidato a autor do melhor golo desta fase de qualificação. O jogo já para pouco contava, quer para luxemburgueses, quer para azerbaijanos, pelo que o momento mais relevante do jogo foi mesmo este pontapé de bicicleta de Gerson, aos 67’ (vídeo em baixo).

No grupo H, a Rússia goleou Chipre por 6-0, resultado que dará à armada de Moscovo o apuramento para o Mundial já nesta quinta-feira, caso a Croácia não vença Malta – cenário improvável, ainda assim.

Nota ainda para a goleada (5-0) da Macedónia do Norte na Arménia, resultado que deixa a formação do ex-Sporting Ristovski no segundo lugar do grupo J, ficando à espera do que ainda fará a Roménia nesta quinta-feira na luta pelo lugar no play-off. A Alemanha, tranquila, já tem o bilhete para o Mundial garantido.