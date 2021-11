Quinta, na TV: os dias de Mário Cláudio, a tragédia do Kursk e um domingo negro no Iraque

CINEMA

The Fighter - Último Round

Hollywood, 17h35

Baseado em factos verídicos, segue dois irmãos no mundo do pugilismo, criados nas ruas de Lowell, Massachusetts. Dicky Ecklund (Christian Bale) era um potencial grande boxeur. Chegou a combater com a lenda Sugar Ray Leonard, mas desperdiçou o seu talento. Já o batalhador Micky Ward (Mark Wahlberg), que sempre cresceu na sombra do mano, tem um dia a oportunidade de fazer um grande combate. Dois Óscares e outros tantos Globos de Ouro premiaram este drama biográfico de David O. Russell.

Kursk

AXN Movies, 23h03

A 12 de Agosto de 2000, o submarino Kursk afunda-se nas águas geladas do mar de Barents, com 118 pessoas a bordo. Os sobreviventes ficam dependentes das decisões das autoridades russas sobre o resgate. Nos dias que se seguem, milhões de pessoas aguardam, de respiração suspensa, notícias da operação. Thomas Vinterberg realiza este filme sobre a história verídica e trágica que abalou o mundo.

Boi Neon

TVCine Top, 2h20

Iremar trabalha nas vaquejadas, rodeios tradicionais do Nordeste brasileiro em que dois vaqueiros têm de emparelhar e derrubar um touro. A sua vida decorre na estrada, percorrendo milhares de quilómetros de camião. Mas o seu grande sonho é fazer carreira como estilista. Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Vinicius de Oliveira, Samya De Lavor, Alyne Santana e Josinaldo Alves interpretam este premiado drama do realizador Gabriel Mascaro.

DESPORTO

Futebol: República da Irlanda x Portugal

RTP1, 19h37

Directo. O Aviva Stadium, em Dublin, é o palco do encontro entre as selecções irlandesa e portuguesa, num jogo a contar para a qualificação para o Mundial 2022. O árbitro espanhol Jesús Gil Manzano dirige a partida. A equipa comandada por Fernando Santos – que, em Setembro, venceu os irlandeses no Algarve, por 2-1 – ocupa a segunda posição da tabela do grupo A, com 16 pontos, um a menos do que a Sérvia, que está na liderança com 17. A seguir vêm o Luxemburgo (com seis), a República da Irlanda (cinco) e o Azerbaijão (um).

DOCUMENTÁRIOS

Supercomboios: A Corrida pela Velocidade

RTP2, 20h36

Escrita e realizada pelo documentarista Alex Gary, uma viagem pela evolução dos comboios mais rápidos do mundo, desde os recordes rompidos pelas locomotivas CC 7100, nos anos 1950, até ao mais moderno TGV e às tecnologias que prometem torná-lo ainda mais veloz num futuro próximo.

Tocata e Fuga - Os Dias de Mário Cláudio

RTP2, 23h30

Estreia. O trajecto do galardoado escritor Mário Cláudio – pseudónimo literário de Rui Manuel Pinto Barbot Costa (nascido no Porto, em 1941) – é traçado num documentário resultante de um trabalho de quatro anos, em que foi acompanhado pelo realizador, Jorge Campos. Para lá do simples retrato biográfico, capta “os episódios no seio dos quais o conflito de Rui Barbot consigo mesmo e com os outros vai sendo plasmado, reorientado, sublimado, na literatura, por e com Mário Cláudio”, refere a sinopse.

SÉRIE

Iraque: Longe de Casa

National Geographic, 12h47

Bagdad, 4 de Abril de 2004. Um pelotão americano é enviado a Sadr City. A missão, anunciada como rotineira e pacífica, transforma-se numa emboscada sangrenta. Morrem oito soldados. Mais de 60 ficam feridos. O dia será lembrado como “Domingo Negro”. Iraque: Longe de Casa traz à luz a coragem desses soldados, dos seus camaradas de armas, das suas famílias. Criada por Mikko Alanne (argumentista de filmes como Os 33 ou 5 Days of War), a mini-série baseia-se no best-seller da jornalista Martha Raddatz, correspondente da ABC News na Guerra no Iraque, que foi consultora durante a rodagem. A narrativa desenvolve-se em duas frentes: a do teatro de batalha, onde os soldados lutavam pela sobrevivência nas ruas quentes e labirínticas de Sadr City, e a dos familiares e amigos que, no Texas, lidavam com a incerteza do regresso dos seus. Michael Kelly, Jason Ritter, Sarah Wayne Callies, Kate Bosworth, Noel Fisher, Jeremy Sisto e E.J. Bonilla fazem parte do elenco. Os primeiros seis episódios são emitidos hoje; os dois últimos, daqui a uma semana, a partir da mesma hora.