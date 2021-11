O professor de teatro de Pedro Gil oprime para salvar

É o primeiro dia do último ano da sua carreira docente. O professor, o mestre, tido como absoluta referência no ensino do teatro em Portugal, chega à sala antes dos seus derradeiros alunos e sabe que não irá acolhê-los com o seu discurso habitual. À beira da reforma, tomado pela amargura e pelo desencanto, toma como pessoal um desafio diferente. Em vez de procurar inspirar e instigar nos seus “discípulos” uma paixão pelo teatro que possa impulsionar os seus primeiros anos nos palcos – nalguns casos, quem sabe, uma vida inteira de compromisso com o teatro enquanto potencial de transformação social –, assume o objectivo de tentar que cada um deles desista de cometer esse erro. Se tudo correr bem, portanto, todos eles acabarão por desistir e cancelar a sua matrícula até ao final do ano lectivo, acompanhando-o na sua saída de cena.