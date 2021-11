Inauguração do Museu do Tesouro Real adiada para 2022

Um comunicado conjunto da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e da Associação Turismo de Lisboa (ATL) informou esta quarta-feira que a inauguração do Museu do Tesouro Real, que ficará instalado na nova ala poente do Palácio Nacional da Ajuda, foi adiada para 2022, em data a anunciar após as eleições legislativas de 30 de Janeiro.

A construção do edifício que veio rematar a ala poente, desenhado pelo arquitecto João Carlos Santos, e que acolherá o novo museu, já está concluída, tendo recebido no passado dia 7 de Junho a visita conjunta do Presidente da República e do primeiro-ministro. Esperava-se que o novo equipamento pudesse ser inaugurado ainda este mês, mas o comunicado da DGPC adianta que “não será possível reunir, até ao final do ano em curso, as condições técnicas necessárias à sua abertura ao público”.

As jóias da coroa portuguesa terão assim de esperar mais algum tempo até terem o seu próprio museu, que foi parcialmente custeado pela Associação de Turismo de Lisboa, à qual caberá geri-lo durante (pelo menos) os próximos vinte anos.