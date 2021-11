Cinco séries com mulheres à beira de um ataque de nervos

Why Women Kill

HBO

Mistura de drama e comédia, esta série, já com duas temporadas disponíveis, é da autoria de Marc Cherry – um dos argumentistas e produtores de Sarilhos com Elas, e criador de Donas de Casa Desesperadas. No primeiro episódio, conhecemos Beth Ann (Ginnifer Goodwin), Simone (Lucy Liu) e Taylor (Kirby Howell-Baptiste), três mulheres que moram na mesma casa, situada na cidade de Pasadena (Califórnia), em três épocas distintas. A primeira é uma tímida dona de casa da década de 1960 que se debate com a morte da sua única filha; a outra, uma mulher um pouco fútil inserida na alta sociedade durante a década de 1980; já a última é uma advogada a viver na actualidade. Apesar das enormes diferenças das suas vidas, das suas personalidades e da mentalidade da época em que se encontram, todas se deparam com um drama comum: a traição dos respectivos maridos. E, em todos os casos, essa infidelidade vai dar origem a uma grande tragédia. Com apenas uma linha temporal, definida em 1949, a segunda temporada segue a pacata existência de Alma Fillcot (Allison Tolman), cujo maior sonho é ser aceite num restrito clube de jardinagem constituído por algumas das mulheres mais elegantes da cidade. Alma, uma pessoa recatada que se habituara a viver à sombra dos outros, vai mostrar que está realmente disposta a tudo para conquistar o seu lugar.

Disney +

De 2004 a 2012, as donas de casa de Wisteria Lane depararam-se com uma série de problemas que foram gerindo de um modo mais ou menos apropriado. O espectador conheceu-as logo após o trágico suicídio de Mary Alice (Brenda Strong), uma das habitantes do bairro, cuja morte deixou atrás de si um rasto de mistérios por resolver e muitas perguntas sem resposta. Narradora da trama, é Mary Alice quem, já depois de morta, vai contando tudo o que se esconde em cada uma das casas da vizinhança. Susan (Teri Hatcher), Bree (Marcia Cross), Lynette (Felicity Huffman), Gabrielle (Eva Longoria) e Edie (Nicollette Sheridan) são as mulheres que estão no centro dos acontecimentos. Em busca de uma explicação para a atitude de Mary Alice, e à medida que vão juntando as peças do quebra-cabeças, elas entram num jogo cada vez mais emaranhado em torno de si mesmas e de todos à sua volta. Criada por Marc Cherry e produzida pela ABC Studios e pela Cherry Productions, ao longo das suas oito temporadas Donas de Casa Desesperadas teve múltiplas nomeações, sendo premiada com três Globos de Ouro, sete Emmys e quatro Screen Actors Guild Awards.

HBO

Na bela cidade costeira de Monterey (na Califórnia), a vida parece perfeita. Mas não é. Especialmente depois de uma morte misteriosa levantar suspeitas entre os pais de um dos mais prestigiados colégios privados das redondezas. É neste contexto que conhecemos Madeline, uma dona de casa que se dedica à educação das filhas e que vive obcecada com os pequenos dramas de todos os outros; Celeste, uma ex-advogada que abandonou a carreira para se dedicar exclusivamente aos filhos e marido; a tímida Jane, uma jovem mãe solteira que acabou de chegar à cidade; e a exuberante Renata, que nunca se coíbe de dizer o que pensa. Criada, em 2017, por David E. Kelley (As Teias da Lei, Ally McBeal, Boston Legal), a primeira temporada tem por base o livro homónimo de Liane Moriarty e venceu oito Emmys (num total de 16 nomeações), e quatro Globos de Ouro – com prémios de interpretação para Nicole Kidman, Laura Dern, Alexander Skarsgård e de realização para Jean-Marc Vallée (A Jovem Vitória, O Clube de Dallas). Já a segunda, que se estreou em Portugal em 2019, teve sete nomeações para os Emmys e foi realizada por Andrea Arnold (Aquário, American Honey). Para além de contar novamente com as actuações de Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern, entre outras, acrescenta mais uma actriz de peso: Meryl Streep, no papel de Mary Louise, sogra de Celeste.

Good Girls

Netflix

Estreada na NBC em 2018, esta comédia negra conta com quatro temporadas e foi criada por Jenna Bans. Christina Hendricks, Mae Whitman e Retta dão vida, respectivamente, a Beth, Annie e Ruby, três mães dos subúrbios a atravessar uma fase particularmente complicada das suas vidas. A precisar desesperadamente de dinheiro, resolvem assaltar o supermercado. O que seria uma situação irrepetível, que lhes resolveria os problemas financeiros, agrava-se quando elas se dão conta de que, afinal, retiraram do cofre não apenas uns tantos milhares de dólares, mas vários milhões que, por acaso, pertencem a um perigoso grupo de mafiosos. Quando já gastaram uma parcela significativa do dinheiro, são abordadas pelos criminosos que querem reaver cada cêntimo. É assim que elas, até então tidas como boas raparigas, se vêem forçadas a entrar no complexo submundo do crime organizado. A partir daí, as suas vidas nunca mais serão as mesmas.

Little Fires Everywhere

Prime Video

Década de 1990. A viver em Shaker Height (Ohio), Elena Richardson (Reese Witherspoon) é uma esposa exemplar e mãe dedicada de quatro adolescentes. Ela é elegante, rica e sempre disposta a fazer o bem. Um dia, a sua vida cruza-se com a de Mia Warren (Kerry Washington), uma artista afro-americana que acaba de chegar à cidade com Pearl, a filha adolescente. Em pouco tempo, mais por insistência de Elena, as duas aproximam-se. Mas Mia, que esconde alguns segredos, não consegue evitar um certo desconforto devido à forma condescendente com que é tratada, claramente devido à sua condição social e cor de pele. Criada por Liz Tigelaar e realizada por Lynn Shelton, Nzingha Stewart e Michael Weaver, Little Fires Everywhere baseia-se no best-seller homónimo de Celeste Ng. A série, que reflecte sobre racismo estrutural e relações de poder entre classes, foi bastante bem recebida pelo público e pela crítica especializada. Teve cinco nomeações para os Emmys, uma para o Screen Actors Guild Awards e outra para a Guilda dos Realizadores (Directors Guild of America).