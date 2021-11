Estados unem-se numa aliança para pôr fim “ao parêntesis no tempo” dos combustíveis fósseis

A COP26, em Glasgow, assistiu esta quinta-feira ao lançamento de mais uma iniciativa que pode ser considerada histórica, com um conjunto de países e estados a comprometerem-se a acabar com a produção de exploração de de petróleo e gás. Liderada pela Dinamarca e pela Costa Rica, a Aliança para além do Petróleo e do Gás (BOGA, na sigla inglesa), a que Portugal se juntou, foi apresentada ao final desta manhã na cimeira do clima, pelos ministros do Ambiente daqueles dois países. “Estava ansioso por este dia”, disse, em conferência de imprensa, um sorridente Dan Jørgensen.