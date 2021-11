“Temos de parar de dizer que os ciberataques são todos sofisticados”, alerta líder de cibersegurança da McAfee

Nunca se deve pagar aos criminosos, é preciso parar de dizer que os ciberataques são todos sofisticados, as pessoas têm de parar de dar os seus dados. Uma conversa com Raj Samani, líder da equipa de cibersegurança da McAffee e conselheiro no Centro Europeu de Cibercrime (EC3), em Hague.

Raj Samani é o tipo de pessoa que pergunta sempre “o que vão fazer com a informação?” quando alguém lhe pergunta o nome, número de telefone ou o email. Se fica satisfeito com a resposta, questiona: “E o que fazem para a proteger?” O líder da equipa de cibersegurança da McAfee acredita que muitos ataques acontecem porque as pessoas não valorizam os dados que partilham com as empresas.