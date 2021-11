Relação põe hipótese de agressões a Ihor terem provocado “doença dolorosa” e não “perigo para a vida”

Em vez de “perigo para a vida” as agressões dos três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a Ihor Homenyuk podem ter-lhe provocado “doença particularmente dolorosa ou permanente”. Esta é uma hipótese que o Tribunal da Relação de Lisboa colocou em cima da mesa na primeira audiência do julgamento do recurso pedida pelos advogados de Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja, que em Maio foram condenados no caso da morte de Ihor Homenyuk.