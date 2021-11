Rio admite dialogar com Costa para viabilizar um Governo PS

O líder do PSD admitiu vir a viabilizar um Governo do PS depois das próximas legislativas em nome do interesse do país e acusou Paulo Rangel de incoerência ao ser intransigente em fechar a porta ao diálogo ao PS. “Se o PS ganhar e não tiver maioria absoluta, estou disponível para negociar à minha esquerda, com PS, e à minha direita com o CDS e IL. Com CDS e IL pode ser com integração de partidos no Governo, com o PS não é integração de membros no Governo, seria bloco central, não vejo necessidade nisso. Mas acho que deve haver negociação para haver governabilidade”, afirmou Rui Rio na RTP3, no programa Grande Entrevista.

Ao mesmo tempo, o líder social-democrata criticou o seu adversário interno por ter colocado uma linha vermelha no diálogo com António Costa depois de 30 de Janeiro, considerando que tem criticado o PS de ter ficado refém da esquerda e de, com esta atitude, o atirar novamente para os braços do BE e PCP. “É uma contradição do meu adversário [Rangel]”, disse, rejeitando ainda ser vice-primeiro-ministro num governo socialista. “Não, porque isso é o bloco central”, justificou.

Rui Rio assumiu que, se conseguir uma maioria com partidos como o CDS e a IL, pode repetir a solução da região Autónoma dos Açores. Já quanto ao Chega, o líder do PSD referiu ter rejeitado coligações pré ou pós-eleitorais mas lembra que André Ventura tem colocado a exigência de ter ministros num eventual Governo. “Por isso, o problema desapareceu”, rematou.

Logo no arranque da entrevista, o líder do PSD foi questionado sobre a sua posição em torno da omissão de informação do ministro da Defesa Nacional sobre a investigação judicial a militares e que se tornou conhecida agora como a Operação Miríade. Rio assumiu que tem “simpatia pessoal” pelo ministro da Defesa Nacional, mas considerou que o facto de não ter informado o primeiro-ministro (e assim a informação não ter chegado ao Presidente da República) sobre a investigação a militares por tráfico de diamantes “é uma situação grave”.

O líder do PSD também estranhou a existência de pareceres jurídicos que desaconselharam Gomes Cravinho a não informar o chefe de Governo. “Acho isso muito esquisito. Uma história mal contada. É uma situação grave porque o Presidente da República não foi informado e é particularmente grave o primeiro-ministro ter membros do Governo que não o ponham a par de uma situação destas”, disse, depois de questionado sobre a Operação Miríade.

O presidente do PSD foi, depois, confrontado com a questão das eleições internas e com o seu anúncio de dispensar a campanha interna. Mas não considera que esteja a desrespeitar os militantes. “De forma alguma, é o contrário”, disse, defendendo que quer evitar “expor o partido a guerras internas” dado que, logo de seguida, a 30 de Janeiro, há umas legislativas.

Assumindo que se quer preparar para as legislativas, Rui Rio colocou-se como o melhor candidato a primeiro-ministro. Paulo Rangel também está preparado para essa função? “Acho que não. O doutor Paulo Rangel não sabia que íamos ter eleições, e ainda por cima achava que não havia crise nenhuma”, respondeu, referindo que o eurodeputado estava a pensar ser candidato a primeiro-ministro só “daqui por dois anos”. Ao assumir esta posição, o líder do PSD foi confrontado com a sua própria ideia de que, as eleições directas, são terreno fértil para dar a António Costa um argumento para atacar Paulo Rangel caso venha a ser líder do partido. Rio hesitou por momentos e concordou: “Está a ver como eu tenho de razão. Acabei de dar um argumento. E por isso é que eu queria fugir a isso ao máximo, eu não tenho culpa nenhuma”.

O líder do PSD argumentou ainda que tem melhores condições para ganhar as legislativas por estar no cargo há quatro anos em contraste com o seu adversário interno. “O que está em causa é estabelecer um paralelo um candidato, que está há quatro anos, ou alguém que aparece agora”, disse, recordando que, sempre que isso aconteceu, esses protagonistas perderam as legislativas.