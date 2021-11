A estratégia de campanha do PS irá basear-se numa atitude não agressiva em relação ao BE e ao PCP. Mas, se os socialistas vencerem as legislativas antecipadas, António Costa abandonará a ideia de entendimentos apenas com os partidos à sua esquerda.

O PS não fará acordos de governação se ganhar as legislativas antecipadas de 30 de Janeiro de 2022. Será uma espécie de governação à António Guterres, negociando lei a lei com os dois lados do hemiciclo. Esta é uma certeza que está já assumida no núcleo duro da direcção do PS, soube o PÚBLICO.