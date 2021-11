O palheiro na serra, a casa da Mariquinhas, as intenções – como apanhar os tubarões e criminalizar o enriquecimento injustificado?

A resposta adivinha-se muito difícil ou não houvesse já duas declarações de inconstitucionalidade em tentativas anteriores, em 2012 e 2015: os deputados coordenadores da Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados vão nesta quarta-feira à tarde tentar começar a construir um texto comum que congregue as nove propostas que estão em cima da mesa para uma nova tentativa de criminalizar o enriquecimento injustificado. A base deverá ser a proposta do PS e um texto conjunto só deve ver a luz do dia no início da próxima semana.