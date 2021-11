Operação Miríade: António Costa e Santos Silva também não foram informados

Nem o primeiro-ministro nem o chefe da diplomacia nacional tiveram conhecimento prévio do processo relativo aos militares portugueses que terão estado envolvidos num esquema de tráfico de diamantes.

O primeiro-ministro e o ministro do Negócios Estrangeiros disseram esta quarta-feira que não foram informados acerca do processo dos militares portugueses alegadamente envolvidos no tráfico de diamantes.

Em Berlim, em declarações feitas na embaixada de Portugal e reproduzidas pela RTP3, António Costa explicou que não deu conhecimento do assunto ao Presidente da República porque ele próprio não foi informado. “Eu também não informei o senhor Presidente da República pelo simples facto de que também não fui informado”, disse o primeiro-ministro frisando que o ministro da Defesa não o pôs a par do tema: “A mim não me informou de certeza”.

Questionado sobre a posição de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse esta terça-feira, em Cabo Verde, que não teve conhecimento do processo em causa, António Costa notou que o “Presidente da República terá que dizer qual é a avaliação que tem a fazer sobre a matéria” e defendeu que o “tema que terá de ser devidamente tratado” em Portugal.

Já o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros recorreu ao princípio de separação de poderes para justificar o facto de não ter sido informado por João Gomes Cravinho.

“Não, não me compete saber processos que estão em segredo de justiça”, disse esta quarta-feira Augusto Santos Silva, respondendo a questões dos jornalistas sobre se gostaria de ter sido informado sobre o processo que envolve militares portugueses na República Centro Africana, à margem da Assembleia Geral da UNESCO, que decorre em Paris.

O governante indicou ainda que se trata de “uma investigação judicial” e que em Portugal vigora “o princípio da separação de poderes”, dando conta que o Ministério da Defesa Nacional contactou as Nações Unidas de forma a informar a organização sobre as suspeitas de envolvimento dos militares portugueses.

“Quanto ao único elemento com relevância do ponto de vista de política externa, nós temos um canal de comunicação directo entre o Ministério de Defesa Nacional e o departamento das Nações Unidas responsável pelas missões de paz e esse canal foi activado para informar as Nações Unidas em devido tempo”, garantiu o ministro.

A Polícia Judiciária (PJ) executou, a 8 de Novembro, 100 mandados de busca e fez 11 detenções, incluindo militares, um advogado, um agente da PSP e um guarda da GNR, no âmbito da Operação Miríade, num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

Em causa está a investigação a uma rede criminosa com ligações internacionais que “se dedica a obter proveitos ilícitos através de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de estupefacientes, contrafacção e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas”, com vista ao branqueamento de capitais.

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) revelou que alguns militares portugueses em missões da ONU na República Centro-Africana podem ter sido utilizados como “correios no tráfego de diamantes”, adiantando que o caso foi reportado em Dezembro de 2019.