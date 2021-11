Manuel Monteiro considera que é preciso “afirmar o projecto conservador democrático”

O antigo líder do CDS afirma que “o grande desafio que se coloca é saber, no século XXI, o que é que o centro-direita, o PSD, e a direita, o CDS, têm para oferecer de novo para o país”.

Manuel Monteiro disponibiliza-se para participar na construção de “um projecto, uma ideia e uma proposta clara e mobilizadora para o país”, que, diz, não encontrar hoje na direita democrática. “É para isso que me sinto motivado, para dizer presente”, garante, recusando participar em lutas “do poder pelo poder” ou em disputas “que não são mais do que uma espuma que no dia seguinte desaparece”.