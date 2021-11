Discurso de campanha do PS: “Maioria reforçada” e “contas certas”

O programa eleitoral do PS será de continuidade e apostará no que o Governo não conseguiu realizar por causa da pandemia e do chumbo do Orçamento.

Para as legislativas antecipadas, o PS já começou a ensaiar o discurso de campanha eleitoral. Ele foi lançado pelo líder socialista, António Costa, no discurso de encerramento do debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2022, quando o chumbo estava já oficializado pelas anteriores intervenções do BE e do PCP. E António Costa voltou a traçar as linhas mestras na intervenção que fez no aniversário do Banco de Portugal.