Uma conta de Instagram prometeu plantar uma árvore por cada foto do teu animal. Onde estão elas?

A promessa era directa: “Vamos plantar uma árvore por cada fotografia do teu animal de companhia.” Em minutos, o pedido feito esta semana pela conta Plant A Tree Co. tomou conta do Instagram. Tornou-se numa tendência global, com milhões de pessoas a partilhar fotografias de cães e gatos – muitas delas, provavelmente, a acharem que estariam a ajudar o ambiente.