CDI Portugal tem cursos grátis de recursos de empregabilidade e inteligência emocional

Destinam-se a quem está à procura de emprego e precisa de apoio na construção do currículo ou a quem quer fortalecer a inteligência emocional. Recursos de Empregabilidade e Inteligência Emocional são os dois novos cursos online, gratuitos e totalmente em português, lançados pelo CDI Portugal, entidade responsável por projectos como a competição Apps for Good ou o Centro de Cidadania Digital, em Valongo.

No caso do primeiro curso, com um total de 20 horas, os participantes poderão conhecer plataformas gratuitas para registarem o seu currículo e procurarem novas oportunidades de trabalho. Já na segunda formação, também com a duração de 20 horas, “será possível a cada participante entender como pode controlar as emoções e adoptar estratégias de automotivação, bem como desenvolver competências que melhorem a capacidade de comunicação e as relações interpessoais”, refere a entidade. Os formandos são desafiados a “criar um plano de desenvolvimento individual para fortalecer a inteligência emocional”.

Os dois novos cursos são “acessíveis a qualquer pessoa” e estão disponíveis na plataforma Recode, onde se encontram já mais de uma dezena de outros cursos gratuitos e adaptados a Portugal. Todos estão em formato e-learning, o que torna possível os interessados fazerem as formações consoante a sua disponibilidade e interesse, podendo até “fazer vários cursos ao mesmo tempo”. Não existem formadores, mas “para obterem o certificado terão que concluir todos os módulos dos cursos”, esclarece ao P3 Alexandra Lima, responsável pela plataforma Recode em Portugal.

Depois de concluída a formação, os formandos recebem, “sem qualquer tipo de custo associado”, um certificado assinado pelo CDI Portugal, movimento Recode e empresas da área da tecnologia como a Microsoft e o Project Management Institute – Educational Foundation.

Ainda no mês de Novembro, a empresa vai disponibilizar mais um curso online gratuito sobre duas aplicações da Microsoft: o Teams e o One Drive. Um curso de Introdução ao Marketing Digital para “qualquer pessoa dominar as principais noções e estratégias de comunicação num ambiente digital” é a aposta de Dezembro, adianta Alexandra Lima.