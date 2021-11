Saúde: tempo novo, política nova?

Precisa-se de uma nova política que saiba tirar o maior benefício dos recursos disponíveis, evitando redundâncias, gerindo com rigor o sector público, promovendo efectiva regulação da competitividade com o sector privado e social e assegurando o direito de escolha dos cidadãos.

Seis anos depois, múltiplas promessas não cumpridas e uma pandemia, o inevitável aconteceu – rotura do entendimento parlamentar à esquerda. E ao contrário de certo discurso político, a autópsia é indispensável. Os três partidos subverteram a sua alma cujos alicerces, no partido dominante, são a defesa da liberdade e tolerância, próprios da sociedade aberta, respeito pela alternância democrática através de eleições livres, reconhecimento do vencedor e a pertença à geopolítica ocidental. Os dois partidos minoritários nunca abdicaram nem enganaram os seus eleitores: oposição ao modelo democrático europeu e ocidental, à União Europeia e à NATO e preservação da sua identidade marxista-leninista na concepção do poder e da sociedade. O cimento aglutinador foi a identificação de inimigo comum, o dito Governo da troika, perante aceitação implícita dos partidos desse Governo, manipulação da realidade através de propaganda intensa, deficiente clarificação de propósitos e ostracização da outra metade do hemiciclo.