Os derradeiros dias da COP — e os 800 furos para o futuro

Chegamos aos derradeiros dias da COP26, a cimeira que há quase duas semanas oscila entre “a última grande esperança para o futuro” e “um festival de greenwashing dos países do Norte”, dependendo a quem se pergunta.

Por agora, o balanço mais recente indica que as metas a curto prazo já negociadas levarão o mundo a aquecer muito além do limite mais seguro de 1.5ºC que Glasgow desejava ressuscitar. Apesar das promessas de cortes de emissões de carbono dos governos na última semana, o aumento da temperatura deverá ultrapassar os 2.4ºC no final do século, estima o Climate Action Tracker, uma análise científica independente que acompanha a acção climática dos governos e a compara com o objectivo vital de “manter o aquecimento muito abaixo dos 2ºC”.

“Com todas as metas prometidas, as emissões globais de gases com efeito de estufa em 2030 serão ainda cerca do dobro do necessário para o limite de 1.5ºC”, alertaram os cientistas, acrescentando que apesar de a onda de neutralidade carbónica poder trazer optimismo, com a Índia a surpreender todos ao fixar o objectivo em 2070, por exemplo, “não podemos sentar-nos e relaxar”.

A análise publicada todos os anos chega numa altura crucial das negociações e mostra mais uma vez que há um fosso entre as intenções a longo prazo, que parecem boas, e os planos de acção a curto prazo, que são inadequados e demasiado lentos.

Pela primeira vez, conta Patrícia Carvalho, o rascunho da declaração final da cimeira do clima refere o fim do carvão e da subsidiação dos combustíveis fósseis — muito, muito vagamente.

Até lá, há 184 novos furos de gás ou petróleo prontos a funcionar ainda este ano. Em 2022, há planos para mais 800, denuncia um relatório das instituições e movimentos que constituem o Acordo de Glasgow, divulgado esta segunda-feira e atirado como prova da “extrema hipocrisia dos governos e das companhias de gás e petróleo envolvidas nas negociações do clima na COP26”.

A presença de delegados associados à indústria dos combustíveis fósseis, que ultrapassa o total combinado das oito delegações dos países mais afectados pelas alterações climáticas nas últimas duas décadas (Porto Rico, Myanmar, Haiti, Filipinas, Moçambique, Bahamas, Bangladesh, Paquistão), segundo as contas da organização Global Witness, contribuíram para aumentar o cepticismo dos activistas e cientistas que defendem há muito uma decisão simples para controlar o aquecimento global: parar de financiar a extracção e deixar os combustíveis fósseis enterrados e intocados. Tudo o resto, dizem, é demasiado pouco, demasiado tarde.

É essa urgência que move activistas, cientistas, organizações não-governamentais e comunidades indígenas que se organizam do lado de fora da COP26, na Cimeira das Pessoas, onde planeiam protestos e participam em workshops para aprender a processar petrolíferas.

Andreia Galvão é uma das activistas portuguesas que está por estes dias em Glasgow, não para assistir às negociações, mas para garantir que os líderes mundiais se sentem observados. Descreve assim a importância da Cimeira das Pessoas, conhecida por contra-cimeira:

“Vim à contra-COP porque, na verdade, é aqui que estão a acontecer as grandes conversas sobre clima. Há uma conexão de vários movimentos e várias pessoas que vêm com diferentes experiências, que se encontram neste ponto em comum e têm muito a acrescentar, não só sobre a insuficiência das actuais COPs, mas sobre a construção de uma alternativa que dá esperança. São momentos de coesão, união e de força em torno de uma situação que é tão catastrófica. Sem estes grandes momentos, não sei se seria possível pensar nesta luta a nível internacional.”

