España Vaciada, o novo partido que promete abalar a política espanhola

Um novo partido, com pouco mais de um mês de existência, poderá estar prestes a causar uma revolução no mapa eleitoral de Espanha. Uma sondagem publicada esta quarta-feira pelo jornal digital El Español dá conta de que o España Vaciada (Espanha esvaziada) obteria 15 assentos no Congresso espanhol se as eleições legislativas se realizassem agora e seria determinante para a formação do novo Governo.