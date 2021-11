Covid-19. Alemanha e Noruega registam recordes diários de novas infecções

A Alemanha e a Noruega registaram nas últimas 24 horas novos recordes de casos do SARS-CoV-2, informaram os institutos públicos de saúde dos dois países. As autoridades de saúde alemãs registaram 39.676 novas infecções, o terceiro novo máximo de novos casos em menos de uma semana, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Robert Koch (RKI), enquanto as autoridades norueguesas contabilizaram 2126 novas infecções.

Na Alemanha, a incidência acumulada em sete dias marca o terceiro novo máximo consecutivo, com 232,1 novas infecções por 100 mil habitantes. O país registou, nas últimas 24 horas, 236 óbitos devido à covid-19. De acordo com o RKI, 1105 hospitalizações devido ao novo coronavírus foram relatadas na segunda-feira e uma taxa acumulativa de internações em sete dias de 4,31 por 100.000 habitantes.

Até a segunda-feira, 69,7% da população alemã tinha sido vacinada, 67,2% com as duas doses da vacina contra a covid-19.

Já a Noruega, um dos países menos afectados na Europa pela pandemia do novo coronavírus, registou nas últimas 24 horas um recorde de 2126 novos casos, com 500 infecções a mais em relação há uma semana e acima do recorde de 1973 de 1 de Novembro.

Segundo os últimos dados do Instituto de Saúde Pública norueguês, o número de internamentos está agora em 187, 11 a mais que no dia anterior. A Noruega registou até agora 924 mortes pela covid-19, com uma taxa de mortalidade de 17,22 por 100.000 habitantes, uma das mais baixas de todo o continente.

Cerca de 91,4% da população com mais de 18 anos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 87,1% já recebeu as duas doses. As autoridades norueguesas estão a estudar medidas de combate ao SARS-CoV-2, após terem eliminado as restrições em Setembro passado.

A Dinamarca, outro país nórdico que também retirou as restrições em relação à pandemia em Setembro, aprovou na terça-feira a reintrodução do passe sanitário devido ao aumento do contágio, enquanto a Suécia, que agora apresenta número moderado de casos e hospitalizações, não cogita por enquanto restaurar as medidas de combate ao vírus.

A covid-19 provocou pelo menos 5.053.909 mortes em todo o mundo, entre mais de 250,23 milhões infecções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.