Bélgica vai dar uma dose de reforço a toda a população vacinada contra a covid

A Bélgica vai administrar uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 a toda a população que já está vacinada. A decisão foi tomada esta quarta-feira pelas autoridades federais e regionais. Falta agora definir o calendário de inoculação e se a mesma será ou não incluída no certificado de vacinação.

A notícia foi avançada depois da reunião entre os ministros responsáveis pela Saúde dos governos federal e regionais que adiantaram ainda que a estratégia de vacinação será definida numa reunião interministerial a 27 de Novembro, depois do parecer do Conselho Superior de Saúde (CSS).

A decisão política chega uma semana depois desse mesmo CSS ter referido que não havia qualquer base científica que justificasse vacinar toda a população com uma nova dose da vacina.

As autoridades de saúde, entretanto, já tinham decidido iniciar em Dezembro vacinar com uma segunda dose todos os cidadãos que foram vacinados com a vacina da Johnson & Johnson, que é de uma dose, preocupados com os dados que apontam para uma descida drástica na protecção ao fim de seis meses.

Dos 8,6 milhões de belgas que receberam algumas das vacinas autorizadas na União Europeia (74,68% da população está totalmente vacinada), há uns 400 mil vacinados com a da Johnson & Johnson.