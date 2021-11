“Eu era uma ‘cascavelha’ quando o meu filho nasceu”. Era o quê? O Falar(es) bracarense(s) explica

Palavras como “carolinas”, “cascavelha”, “embuchado”, “bolir”, “forrinhos”, “gandulo”, “trilhar” ou “trengo” podem até não se encontrarem em nenhum dicionário - pelo menos com a mesma definição que lhe é dada pelos bracarenses - mas fazem parte da linguagem popular de Braga. Com a obra Falar (es) bracarense (s), janelas da transformação de um espaço rural, José Teixeira, da Universidade do Minho, quis perceber melhor a realidade social e cultural da região, interpretando o que se ouve pelas ruas.