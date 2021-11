Numa transmissão ao vivo, a primeira-ministra neozelandesa é interrompida pela filha: “Por que estás a demorar tanto tempo?”

No Facebook, Jacinda Ardern estava a explicar as alterações às medidas de contenção contra a pandemia da covid-19, quando a sua filha de três anos apareceu.

Com alguma frequência, a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, comunica através de transmissões em directo na rede social Facebook, e na segunda-feira, aproveitou para explicar as novas regras a aplicar no plano de contenção à pandemia na Nova Zelândia, quando foi surpreendida por uma voz no fundo: “Mamã?” Era Neve, a sua filha de três anos, que lhe perguntava por que estava a demorar tanto tempo.

Rapidamente, a primeira-ministra informou a menina que já passava da sua hora de deitar. “Volta para a cama, que eu já vou ter contigo”, respondeu-lhe. “Peço desculpa a todos”, acrescentou, entre risos. “Parece que a hora de deitar não resultou desta vez, não é?” Mais tarde, a primeira-ministra contou que era a avó de Neve que estava responsável por fazê-la adormecer, o que lhe dava algum tempo livre para realizar a live.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern's live stream interrupted by three-year-old daughter https://t.co/VlzFcUUIi4 pic.twitter.com/4rrFINwsXE — BBC News (World) (@BBCWorld) November 10, 2021

Persistente, Neve não desistiu à primeira tentativa e voltou a interromper a mãe passado alguns minutos. “Desculpa, querida, isto está realmente a demorar”, justificou-se Jacinda Ardern, que acabou por dar como terminada a transmissão e desculpou-se mais uma vez perante aqueles que assistiam.

Neve não é estranha aos neozelandeses, nem ao mundo. Em Setembro de 2018, Jacinda Ardern fez o seu discurso de estreia nas Nações Unidas, em Nova Iorque, depois de ter sido mãe em Junho. E não foi sozinha. A governante fez-se acompanhar do seu bebé, Neve Te Aroha, e do seu companheiro Clarke Gayford. Então, a menina já fazia parte do cenário do Parlamento neozelandês – que se preparou para a receber. Antes do seu discurso na Conferência de Paz Nelson Mandela, a governante esteve sentada no seu lugar e deu atenção à bebé. Depois, coube ao pai o cuidado da criança.

Com a pandemia e os sucessivos confinamentos, as lives ou conferências via Zoom tornaram-se rotina para muitos profissionais, incluindo os políticos, que não ficaram livres de momentos mais embaraçosos como este. Por exemplo, Camel Sepuloni, ministra do Parlamento neozelandês, foi surpreendida pelo seu filho que brincava com uma “cenoura deformada” enquanto dava uma entrevista.

Um dos casos mais caricatos e que se tornou viral nas redes sociais aconteceu antes de 2020, quando em directo para a BBC, o professor Robert E Kelly foi interrompido pelos seus filhos, que rapidamente foram retirados do quarto pela mulher.