Leonardo DiCaprio fez um documentário sobre os incêndios de Pedrógão Grande

From Devil’s Breath é o nome do trabalho produzido pelo actor e realizador Leonardo DiCaprio, em colaboração com Orlando Von Einsiedel.

Os incêndios florestais de 2017 em Pedrógão Grande, nos quais perderam a vida 66 pessoas, ficaram feridas 253 e atingiram 53 mil hectares, foram um dos episódios mais marcantes e fatídicos dos últimos anos. Agora, vão ser representados no documentário From Devil's Breath, produzido por Leonardo DiCaprio, actor e produtor norte-americano.

O filme, que pode vir a ser nomeado para a 94ª edição dos Óscares na categoria de Melhor Documentário, faz parte da série de documentários The Tipping Point, da produtora de Trevor Noah, o apresentador sul-africano do programa The Daily Show.

Contando com a realização de Orlando Von Einsiedel, o filme vai dar voz a alguns dos familiares e sobreviventes aos incêndios, entre eles, Nádia Piazza e Vítor Neves, que ainda vivem em Pedrógão Grande depois da tragédia. Recriando, por um lado, o incêndio mais fatídico em Portugal, a obra vai também apresentar uma descoberta científica revolucionária que tem como objectivo prevenir os efeitos da crise climática e, por consequência, evitar episódios como este.

“Enquanto pai de uma criança pequena, foi muito emocional fazer este filme. Testemunhar na primeira pessoa como é que a emergência climática está a destruir a vida de milhares, deixou uma marca em mim e forçou-me a reflectir sobre o mundo que estamos a construir. No entanto, foi também muito inspirador ver a resiliência de pessoas como Nádia Piazza e Vitor Neves, que reconstruíram as suas vidas depois de uma tragédia inimaginável e ao aprender sobre soluções ao desafio que é a crise climática”, comenta o realizador à Time. “Estou muito orgulhoso deste filme”, acrescenta.

É também por essa razão que o documentário é, pela primeira vez, exibido ao público durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP 26, que decorre até sexta-feira, em Glasglow, na Escócia.

Não é a primeira vez que o actor Leonardo DiCaprio se envolve na causa ambiental, tendo já produzido e protagonizado, em 2016, o documentário Before the Flood, que também se centra nas alterações climáticas. Outro exemplo do seu envolvimento foi ter contribuído com 2,7 milhões de euros para a reconstrução do território florestal australiano, depois dos fogos de 2020.