O restaurante Astória celebra o Outono com um novo chef e uma nova carta

Tiago Sales assumiu a cozinha do Hotel Intercontinental, no Porto, já em Junho, mas o menu que agora apresenta, que privilegia os produtos da estação, é o primeiro inteiramente da sua autoria. Tão outonal quanto musical.

Até há pouco tempo, Tiago Sales vivia dividido entre duas grandes paixões: a música e a cozinha. Foi baterista dos Lululemon e baixista ao serviço dos portuenses The Miami Flu e tão depressa andava à volta dos tachos como das cordas do baixo. “A dada altura tive que decidir qual destas duas paixões me dava mais dinheiro”, ri-se o agora chef do Astória, o restaurante do Hotel Intercontinental Palácio das Cardosas, no Porto.

Na verdade, Tiago, de 30 anos e natural de Vale de Cambra, já assumira a cozinha em Junho passado, mas agora, em pleno Outono, a época do ano em que há abundância dos seus produtos favoritos, “trufas e cogumelos”, apresenta a primeira carta inteiramente da sua autoria.

Pratos como o consommé ou o arroz caldoso, ambos de cogumelos, dão-lhe especial prazer trabalhar mas no almoço de apresentação deste novo menu o cozinheiro optou por mostrar algumas das suas criações “com mais técnica” envolvida. E porque, apesar de estar em pause há algum tempo, a música continua a fazer parte da sua vida, Tiago escolheu também uma playlist para acompanhar cada um dos momentos da refeição.

O chef Tiago Sales, do Restaurante Astória

Para inícios de conversa, uma tortilha (9,50€): terrina de batata, cebolada, puré de gema e crocante de barriga fumada, uma entrada para a qual o chef seleccionou a música Is It Any Wonder?, de Durand Jones & The Indications. Seguiu-se “Atum e ajo blanco” (15€), atum grelhado com sopa de amêndoa fria, uvas e croutons, um prato que reflecte um pouco a experiência de Tiago Sales no país vizinho – depois de se ter licenciado em Restauração e Catering na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Seia, o chef estagiou em Espanha e naturalmente absorveu algumas influências da cozinha local. Em pano de fundo, escutamos Lujon, de Henry Mancini.

No que aos pratos principais diz respeito, Tiago Sales serviu três. Um vegetariano: aipo, edamame e algas (24€), que combinou com Sombra, de Bardino; um de peixe: corvina do mar (28€) com açorda de ovas (6€), enquanto escutávamos The River, de King Gizzard & The Lizard Wizard; e outro de carne: barriga de leitão (27€) com um delicioso puré de batata trufada (5€), que degustámos ao som de Deep Dive, de Shook. A sobremesa trabalhou outro produto da estação: a abóbora, que se apresentou na forma de uma tarte merengada com noz pecan e gelado de leite de cabra (7€) – a música seleccionada foi Plantasia, de Mort Garson.

Para além do serviço à carta, que se divide entre entradas, pratos principais, guarnições, dois pratos do chef e sobremesa, o Astória tem um menu executivo ao almoço (16€, servido entre as 12h30 e as 15h) e um brunch ao fim-de-semana, entre as 12h30 e as 15h (25,50€ sem bebidas).

Restaurante Astória, sempre musical