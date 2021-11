Chegou a época da trufa: em Lisboa, JNcQUOI e Come Prima já têm menus especiais

Numa altura em que lamentamos a perda da ideia de sazonalidade dos produtos, dificilmente encontramos algum mais sazonal do que as trufas. Aparecem nesta altura do ano e, para os apreciadores, é o momento de aproveitar porque não duram muito. Alguns restaurantes portugueses estão atentos e apresentam por estas semanas menus especiais, nos quais a estrela é a trufa vinda da região italiana de Alba.

Nos lisboetas JNcQUOI Avenida e no JNcQUOI Ásia, o chef António Bóia preparou dois menus que estarão disponíveis apenas durante a semana temática dedicada à trufa, de 10 a 17 de Novembro. No Avenida, a proposta de Bóia inclui duas entradas, Burrata com trufa de Alba (59€) ou ovos biológicos fritos com trufa de Alba (48€). Como pratos principais, a opção é entre tagliatelli cremoso salteado com trufa (64€) ou raviólis rabo de boi com trufas (65€).

Mas não é apenas a gastronomia de inspiração italiana que combina bem com o sabor, e sobretudo o aroma, da trufa. Os pratos de base asiática também são valorizados por ela, como demonstra Bóia no Ásia com um tártaro de atum com trufa branca (65€), rolo de negitoro, uni e trufa branca (66€) ou dumpling frito de vaca e trufa (50€). Nos principais, há ramen de frango, shiitakes e trufa (62€) e lombinho de porco grelhado com cogumelos e trufa branca (66€). Os menus estão disponíveis em ambos os restaurantes para almoço e jantar, entre as 12h e as 24h, e recomenda-se reserva prévia.

De regresso está também outra tradição lisboeta: o menu com trufa branca do restaurante italiano Come Prima, do nepalês Tanka Sapkota. Como é habitual, Tanka – que em 2018 apresentou uma impressionante trufa branca com mais de um quilo – criou uma série de pratos para dar palco à trufa a partir do dia 17 de Novembro.

Nas entradas, há ovos biológicos mexidos com manteiga, pão torrado e trufa branca ou, em alternativa, cozidos a baixa temperatura (neste caso, o pedido deve ser feito na altura da reserva). Nos pratos principais, Tanka apresenta ravióli com recheio de queijo ricotta e fontina com manteiga, parmesão e trufa, e tajarin (cabelo de anjo) com trufa branca, e para o segundo, escalopes de vitela fritos em manteiga com tajarin e trufa. O menu está disponível apenas ao jantar e com reserva antecipada.