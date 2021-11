Trabalhadores da Efacec em greve parcial para exigir condições para laborar

Os trabalhadores da Efacec estão na tarde desta quarta-feira em greve, de apenas duas horas, para exigir ao Governo a compra de matérias-primas para que a empresa possa continuar a laborar. Actualmente, e como foi noticiado pelo PÚBLICO, a empresa encontra-se praticamente parada, por falta de pagamento aos fornecedores, que suspenderam os fornecimentos à empresa, actualmente propriedade do Estado.

Com a paralisação, que decorre entre as 14h00 e as 16h00, os trabalhadores também reivindicam a demissão da administração e querem que a empresa, nacionalizada em 2020, se mantenha na esfera do Estado.

Recorde-se que, no corrente ano, o Estado garantiu um financiamento à empresa da ordem dos 70 milhões de euros, que já foi gasto, abrindo-se nova crise de tesouraria.

O Expresso noticiou recentemente que o Estado se preparava para garantir novo financiamento, entre 30 a 40 milhões de euros, mas a administração da empresa ainda não informou os trabalhados desse empréstimo, apurou o PÚBLICO.

A concretizar-se esse novo financiamento, alguns trabalhadores temem que essa verba seja rapidamente esgotada em salários e subsídio de Natal, e ao pagamento a fornecedores, voltando a tesouraria da empresa novamente à estaca zero.

A situação económica e financeira da Efacec agravou-se nos últimos meses, com o surgimento de “surpresas negativas” nas contas de Julho e Agosto, ainda não esclarecidas totalmente.

Em declarações recentes à Lusa, Miguel Moreira, dirigente do Site-Norte, defende que “o Estado, como dono da empresa, deve assumir o controlo da empresa com transparência e deve comprar matérias-primas para pôr a Efacec a trabalhar e a satisfazer as encomendas que tem em carteira”.

A empresa detida em 71,73% pelo Estado, desde Julho de 2020, já deveria ter sido reprivatizada, mas três dos cinco candidatos iniciais, neste caso grupos internacionais, desistiram do processo, mantendo-se na corrida apenas os grupos nacionais DST e Sing SGPS.

O Governo tem-se manifestado optimista no encerramento do processo até ao final do ano.

A nacionalização de 71,73% das acções detidas pela empresária angolana Isabel dos Santos na Efacec ocorreu após o “congelamento” das contas da empresária, no âmbito de processos judiciais desencadeados pela justiça angolano, no âmbito das revelações do “Luanda Leaks”.