Trabalhadores apoiam uma Dielmar 2.0 mas criticam salários em atraso

A Dielmar vai fechar, longa vida à Dielmar. Os credores aprovaram nesta quarta-feira o encerramento da empresa, mas ainda há esperança de a ver renascer nos próximos seis meses, sob a batuta do grupo têxtil Valérius, de Barcelos, que se prontificou a ficar com a marca de Alcains (Castelo Branco) e com parte do activo, por 250 mil euros, bem como com a maioria dos trabalhadores, tendo já um acordo, abençoado pelo Governo, para arrendar as mesmas instalações.